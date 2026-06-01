Nueva edición del 'Festival Internacional de la Guitarra Ciudad de Málaga' con diez jornadas de conciertos

El 'II Festival Internacional de la Guitarra Ciudad de Málaga' vuelve del 3 al 12 de junio con diez jornadas de conciertos, clases magistrales y un concurso internacional. El programa incluye desde recitales de guitarra solista hasta formaciones sinfónicas con la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Sinfónica de Málaga.

David Russell, Yamandú Costa, Daniel Casares, Marco Socías, Diego Campagna, Manolo Franco o el Guitar Duo Bulatovic & Nikcevic actuarán en cuatro espacios emblemáticos: Teatro Cervantes, Alcazaba de Málaga, Sala Fundación Unicaja María Cristina y Auditorio Edgar Neville.

La programación arranca el 3 de junio con el concierto inaugural en el Teatro Cervantes bajo el título: 'España en aniversario, Falla (1876-1946)- Rodrigo(1901- 1999)-150-125'. La Orquesta Sinfónica de Málaga interpreta el 'Concierto de Aranjuez' y 'El Amor Brujo' bajo la dirección de José Luis López Antón, con Ioanna Kazoglou como solista. Kazoglou, ganadora del I Premio 'Ciudad de Málaga' en la primera edición del festival, regresa como invitada de honor.

El festival recorre la Alcazaba de Málaga entre el 4 y el 7 de junio con cuatro veladas al aire libre en el Patio de los Surtidores. Durante estos días actuará: Manolo Franco con "su guitarra flamenca más pura"; Guitar Duo Bulatovic & Nikcevic que llega desde Montenegro con su fusión de clásico, flamenco y tradición balcánica; Filippos Manoloudis, ganador del II Premio 'Maestro José Navas' de la pasada edición y Diego Campagna, con 'standing ovation' en el Carnegie Hall.

Del 8 al 11 de junio, la Sala Fundación Unicaja María Cristina acoge el ciclo de grandes maestros. Marco Socías presenta 'El Alma de la Guitarra Española'; El Dúo Palomares-Piastra recorrerá la música iberoamericana, de Falla a Piazzolla; David Russell, Grammy al mejor solista instrumental clásico, ofrecerá un recital dentro de su ciclo de 'Grandes Maestros' y Yamandú Costa, virtuoso brasileño de la guitarra de siete cuerdas, navegará entre el choro, la bossa nova y el tango.

Además, David Russell y Marco Socías impartirán clases magistrales entre el 8 y el 10 de junio en el Conservatorio Superior de Música de Málaga. El concierto de clausura cierra el festival el 12 de junio en el Auditorio Edgar Neville, con un homenaje a Manuel de Falla en su 150 aniversario.

Así, intervendrán la Orquesta Filarmónica de Málaga, bajo la dirección del director invitado Don Juan Paulo Gómez y la guitarra flamenca solista de Daniel Casares, con obras como la 'suite nº 2 del Sombrero de Tres Picos', obras de Cristóbal López de Gándara y la obra de flamenco sinfónico, 'La Luna de Alejandra', del compositor y guitarrista flamenco, Daniel Casares.

Por otra parte, el 'II Concurso Internacional de Guitarra Ciudad de Málaga' convoca a guitarristas nacidos a partir de 1996, de cualquier nacionalidad y consta de una fase eliminatoria el 11 de junio a las 10,30 horas y una fase final el 12 de junio, a las 11,00 horas, ambas en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.

Premios

El primer premio 'Ciudad de Málaga' serán 5.000 euros en metálico, la contratación de cuatro conciertos internacionales en 2027 --Festival Andrés Segovia de Madrid, Festival de la Guitarra de Vélez-Málaga, Festival de la Guitarra 'Ciudad de Málaga' y Casa Museo Andrés Segovia de Linares-- y una colección de cuerdas 'Knobloch'

Noticias relacionadas

El segundo premio 'Maestro José Navas incluye la contratación de dos conciertos internacionales patrocinados por la 'World Spanish Guitar Foundation', una guitarra modelo 'Sulayr Lattice' y cuerdas 'Knobloch'.