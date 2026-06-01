Moda para salvar la esencia de Málaga: así es 'Save Our City', la colección que lucha contra la pérdida de identidad

Hay ciudades que cambian tan rápido que, a veces, cuesta reconocerlas. Calles que pierden sus rutinas, barrios que dejan de sonar igual, esquinas donde antes había vida cotidiana y ahora asoma una Málaga distinta. Desde esa sensación, pero también desde el cariño y la memoria, nace ‘Save Our City’, la nueva colección del malagueño Kekoparody, la firma impulsada por Keko Parody —Keko por su mote y Parody por su apellido—.

La propuesta se presentará el próximo 13 de junio en la Casa de Socorro de Málaga, en un desfile que se celebrará entre las 20:00 y las 23:00 horas. Será una puesta de largo con la que el joven creador quiere mirar a la ciudad desde dentro: desde sus barrios, sus símbolos, sus costumbres y también desde aquello que corre el riesgo de desaparecer.

Málaga, El Palo y una identidad que se transforma

La colección parte de una preocupación muy concreta: la pérdida de identidad en muchos barrios de Málaga. Keko lo explica desde su propia experiencia, especialmente vinculada a El Palo, una zona por la que lleva años moviéndose porque allí están muchos de sus amigos.

Siempre lo ha sentido como un barrio con una personalidad muy marcada, “muy malagueña, muy marinera y muy característica”. Sin embargo, percibe que parte de esa esencia empieza a diluirse. No lo plantea como una crítica ni como una denuncia política, sino como una reflexión emocional sobre el paso del tiempo y los cambios de la ciudad.

“La colección no nace desde una crítica hacia nadie, ni muchísimo menos desde un punto de vista político. No creo que haya culpables. Simplemente creo que las ciudades cambian y, con ello, muchas veces también desaparecen partes de su identidad”, explica el diseñador.

Desde ahí surge ‘Save Our City’, una colección que busca rescatar algo de esa Málaga reconocible, cercana y popular. Una ciudad hecha de barrios, de memoria compartida, de cultura cotidiana y de escenas que forman parte de la educación sentimental de varias generaciones.

Biznagas, pescadores y bares de abuelos

La nueva colección estará compuesta por 35 prendas y girará en torno a tres palabras clave: identidad, cultura y tradición. En ella aparecen referencias a elementos profundamente malagueños, desde patrones inspirados en las biznagas hasta diseños que miran a barrios como El Palo.

También hay guiños visuales a escenas reconocibles de la ciudad: los bares llenos de mayores, la vida marinera, los pescadores o esa Málaga de calle que no siempre aparece en los escaparates turísticos, pero que sigue sosteniendo buena parte de la memoria local.

La intención, según Keko, es “reivindicar nuestra identidad desde el cariño”. No se trata de congelar la ciudad ni de negar que Málaga cambie, sino de recordar que una ciudad también se construye desde sus símbolos pequeños, sus acentos, sus oficios, sus barrios y sus formas de vivir.

La Desbandá y la memoria que no debe perderse

La colección también se adentra en una parte mucho más dura de la historia malagueña: La Desbandá. Para el equipo de Kekoparody, recordar este episodio no es solo un gesto estético o documental, sino una forma de poner la memoria en el centro.

Durante el proceso creativo han tenido la oportunidad de conocer a víctimas, entrevistarlas y recorrer una pequeña parte del camino junto a ellas.

Una marca nacida entre amigos y hecha a mano

Kekoparody tiene ahora 23 años y comenzó estudiando Filosofía en la Universidad de Málaga, aunque no terminó la carrera porque acabó dedicándose de lleno a la marca. Fue precisamente en ese contexto donde descubrió una palabra griega que acabaría marcando su forma de entender el proyecto: “Areté”, asociada a la excelencia y la virtud humana.

Keko insiste en que no lo plantea desde la pretensión. Se define como “un chaval joven aprendiendo y empezando”, pero sí reconoce que le gustaría que su marca reflejara esa búsqueda de autenticidad y excelencia.

En estos años, Kekoparody ha realizado eventos y presentaciones en ciudades como Madrid, Sevilla o Bilbao, en muchas ocasiones en tiendas multimarca donde las prendas se han quedado después a la venta. Pero por encima del circuito comercial, el proyecto ha intentado mantener un mensaje propio: explicar quiénes son no solo como marca, sino como grupo de amigos, entorno y forma de vivir Málaga.

Uno de los rasgos más especiales del proyecto está en su forma de producción. Toda la confección la realizan cuatro mujeres mayores, algunas de ellas abuelas. Todo empezó con una bufanda y con la dificultad de encontrar a alguien que quisiera producir pocas unidades. Buscaron entonces a una persona mayor que supiera coser y aquella primera colaboración terminó convirtiéndose en una forma de trabajo artesanal, cercana y sostenida en el tiempo.

Un desfile en la Casa de Socorro

El próximo 13 de junio, la Casa de Socorro de Málaga será el escenario donde Kekoparody presente esta nueva etapa. El desfile servirá para descubrir oficialmente las prendas de ‘Save Our City’ y algunas novedades que la marca mantiene todavía como sorpresa.