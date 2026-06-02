Jason Lee y Mira Sorvino estarán en Comic-Con Málaga el 2 de octubre

San Diego Comic-Con Málaga da un paso más en su segunda edición y anuncia con antelación qué invitados asistirán cada jornada del evento, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Fycma. Así, entre otros, Emily Rudd e Iñaki Godoy, de ‘One Piece’, estarán el 2 de octubre.

Desde la organización han indicado en un comunicado que, con esta novedad, los asistentes podrán planificar mejor su visita y escoger con tiempo los días que más les interesen en función de sus actores, autores, artistas o creadores favoritos, entre otros.

Fernando Piquer, director de SDCC Málaga 2026, ha incidido en que “confirmar talento con tanta antelación es uno de los compromisos que asumimos este año con los fans, y está alineado con nuestra visión para la segunda edición de SDCC Málaga. Queremos crear una mejor experiencia para nuestra comunidad y emocionarnos juntos en el camino”.

El póster muestra en primicia cinco artistas adicionales no anunciados hasta el momento, y continuará actualizándose a medida que la convención se aproxime.

El póster con el programa de la San Diego Comic-Con Málaga / L.O.

Los invitados especiales confirmados son, en cuanto a cine y series, Emily Rudd e Iñaki Godoy, protagonistas de la adaptación de ‘One Piece’, que estarán en San Diego Comic-Con Málaga el viernes 2 de octubre. Asistirán junto a Lukas Robert Ettlin, director y productor de ‘One Piece’, quien también visitará SDCC Málaga el viernes 2.

Por su parte, Sean Astin y Elijah Wood, dos de los icónicos intérpretes de ‘El Señor de los Anillos’, asistirán los días 3 y 4 de octubre.

Parte del elenco de ‘Guardianes de la Galaxia’, Michael Rooker y Sean Gunn, participará los días 1 y 2 de octubre. Por otro lado, una de las novedades inéditas del póster es la asistencia de Jason Lee (‘Me llamo Earl’, ‘Los Increíbles’), quien ha confirmado su presencia el 1 y 2 de octubre. Su carrera está muy conectada con el universo de Kevin Smith (‘Clerks’, View Askewniverse), quien también visitará la convención en las mismas jornadas.

Otra de las sorpresas para los fans es John DiMaggio, el reconocido actor de voz y cómico estadounidense de ‘Futurama’ y ‘Hora de Aventuras’, quien participará el 2 y el 3 de octubre. También la ganadora de un Óscar Mira Sorvino (‘Mimic’, ‘Poderosa Afrodita’) ha confirmado su presencia en Málaga el jueves 1 y viernes 2 de octubre.

Por otro lado, Richard Dean Anderson (‘Macgyver’) y Kristian Nairn (‘Juego de tronos’) completan la agenda de primeros anuncios para la próxima edición. Ambos estarán en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga el 3 y 4 de octubre.

En cuanto a animación, una de las novedades de este póster es que desvela el primer artista vinculado a esta vertical. Se trata de la ilustradora Mingjue Helen Chen (‘K-Pop Demon Hunters’), quien participará en la convención todos los días, del 1 al 4 de octubre.

Asimismo, en relación con manga y anime, el legendario mangaka Yoichi Takahashi (‘Campeones: Oliver y Benji’) asistirá a la convención durante los cuatro días. En cuanto a cómic, el reconocido dibujante John Romita Jr. (‘Spider-Man’, ‘Kick-Ass’) también estará presente en el evento del 1 al 4 de octubre.

De igual modo, el diseñador Reiner Knizia, quien ha diseñado más de 700 juegos, participará en la convención todos los días menos el domingo, y el grupo Destripando la Historia, integrado por Pascu y Rodri, llevará a cabo un concierto en directo el 4 de octubre. Ese día, también participarán en un panel.

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Con este nuevo sistema de anuncios, San Diego Comic-Con Málaga continúa consolidándose como una de las grandes citas internacionales de la cultura pop, el cine, las series, el cómic y el entretenimiento en Europa.