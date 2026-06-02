A El Kanka le faltan algo menos de 500 entradas para llenar sus seis noches en el Teatro Cervantes

A El Kanka le quieren en su tierra, desde luego. Sus paisanos van camino de agotar todas las localidades de los seis recitales que el popular cancionista boquerón ha programado en el Teatro Cervantes para la semana que viene (los días 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de junio). Tras haber vendido todo el papel de los recitales con fechas más 'propicias' para el público, los que coinciden con el fin de semana, va camino de hacer lo propio con las citas del lunes, martes y miércoles: apenas quedan algo menos de 500 entradas por despachar para la terna de actuaciones.

La residencia en su tierra de Juan Gómez Canca, para presentar su más reciente trabajo, el séptimo ya, 'La calma', tiene su origen en un singular reto: "No solo quiero batir un récord personal, sino que le quiero robar el récord a Raphael, que es el artista musical con más Cervantes seguidos. Tengo cuatro y Raphael, tenía cinco. Y, hombre, todos queremos mucho a Raphael, pero que tenga los récords de Cervantes alguien que no es de Málaga... me daba coraje. También es una excusa para cantar una semana en mi tierra», aseguró el malagueño cuando presentó sus recitales boquerones.

Un proyecto monumental que está resultando una aventura para El Kanka, que va más allá de los propios conciertos: ha organizado un concurso público para elegir a los teloneros de sus recitales, que debían ser malagueños (los elegidos: Chanwei, ¡Digo lo bien!, Yolan Postigo, Ángela González y Sheila Paz), ha ofrecido conciertos guitarra en mano en lugares tan cercanos para él como el Parque del Oeste, ha protagonizado actividades de dinamización comercial en los mercados municipales...

En busca de la calma

Este regreso por todo lo alto a la tierra natal (de la que nunca se fue, aunque, por motivos profesionales, resida en Madrid) le llega al cancionista en plena búsqueda de "serenidad, de paz y de armonía": "Es algo que me puede atravesar a mí a nivel personal, pero que creo que es una necesidad colectiva. Estamos muy necesitados de calma. Siento que estamos muy crispados y polarizados. Pasan tantas cosas que no nos da tiempo a reaccionar a ellas. Ya no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. Ojalá encontremos la calma dentro de todo eso", comentó en una reciente entrevista con este periódico. Seguro que su residencia del Teatro Cervantes les ayudará a Juan y a sus seguidores.