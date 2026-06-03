El padre de Pablo Picasso ya tiene su escultura en la Plaza de El Ejido de Málaga

"Va a ser mi primer encuentro con mi abuelo", dice Paloma Picasso minutos antes de contemplar la escultura con que Xavier Vilató, sobrino-nieto de Pablo Picasso, homenajea a José Ruiz Blasco, el padre del genio de la Plaza de la Merced, que será inaugurada mañana en la Plaza de El Ejido, en el entorno del histórico edificio de la Escuela de Bellas Artes (actualmente Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga). En la escultura, en la que se ve a Ruiz Blasco dibujando y a un niño, sin identificar, mirando atento, también hay nueve palomas. "Ella [señala Vilató a la única hija viva del artista] es la número diez". Y ambos, con evidente complicidad, ríen.

Vilató lleva años empeñado en esta aventura, que tiene mucho de acto de justicia y de reivindicación con el "abuelito Pepe", como le llama siempre. Justicia porque "es "una manera de construir una historia que sea la verdadera": "Se construyen tantas fantasías alrededor de Picasso que no se corresponden con lo que hemos vivido que cuando podemos poner un poco de realidad en el sistema, pues lo hacemos", asegura el artista. Y reivindicación, porque hablamos, en opinión de su descendiente, del "más grande profesor de dibujo del siglo XIX, porque nos dio a Pablo": "Él le dio la materia y los moldes para que los rompiera".

Xavier Vilató y Paloma Picasso, en el hotel Palacio Solecio / Álex Zea

Paloma asiente, y comparte: "Su padre fue una persona muy importante en la vida de mi padre, pero él no hablaba mucho de su infancia en casa. A mí me hablaba más de mi tía Lola, a la que decía que me parecía mucho. Pero ahora recuerdo cómo a Claude [su hermano, fallecido en 2023] y a mí nos decía que en realidad la escuela no servía para nada [Ambos ríen]. Pero nosotros le decíamos que claro que teníamos que ir, porque, nosotros no éramos Pablo Picasso".

Tributo al "fundador de la dinastía"

Ruiz Blasco sobrevuela el árbol genealógico de los Picasso como el "fundador de la dinastía y el patriarca", en palabras de Vilató. Fue un señor alto y delgado, pálido y pelirrojo, con aires de dandy, al que muchos llamaban "El Inglés" (un apodo que divierte a Paloma), pero, sobre todo, un mentor que, en la sombra, pudo hacer la labor más útil de todas: "Se interpreta muy mal la relación entre Pablo y su padre. Yo creo que hubo una gran admiración, una cosa muy fuerte, entre ambos. Siempre se ha dicho que Pablo le venía muy grande para un profesor de dibujo que tenía una formación casi del siglo XVIII. Pero no se habla tanto que Pablo ha sido Pablo también porque sus padres, los dos, se dieron cuenta de que era Pablo, tampoco que cuando se fue a París le dieron todo el dinero que tenían para que pudiera salir adelante", razona el autor del homenaje. Y concede Paloma: "Y eso es fantástico, porque no pasa siempre. Esa relación entre ambos se nota en la cantidad de retratos de su padre que pintó".

Dos picassos en Málaga

Paloma Picasso viene a nuestro encuentro tras comprar pan de higos y pasas. "Éstas son las cosas con las que nosotros teníamos relación con Málaga. Como mi padre y la familia no veníamos a España, traíamos España a la casa", comenta la heredera. Xavier Vilató y Paloma, cercanos y afabilísimos, mantienen una relación de cariño y afecto, quizás basada en la mutua identificación de ambos como los bohemios de "la tribu", tal y como le gusta a Vilató llamar a la familia: él, artista; ella, diseñadora de joyas, empresaria (y desde hace un par de años, timonel de la Picasso Sucession, la sociedad que gestiona los derechos de la obra del genio malagueño) además de actriz retirada que participó en películas como la controvertida 'Cuentos inmorales' (Walerian Borowcick, 1973). "No la he visto desde entonces. Debería hacerlo", asegura.

Se construyen tantas fantasías alrededor de Picasso que no se corresponden con lo que hemos vivido que cuando podemos poner un poco de realidad en el sistema, pues lo hacemos Xavier Vilató

Vilató es un habitual de Málaga y, por ejemplo, su colaboración con la Casa Natal es decisiva (ha donado muchas piezas y está involucrado en exposiciones como la reciente retrospectiva de su tío J.Fin). A la única hija viva de Picasso no se la ve tanto por la tierra de su padre: "De vez en cuando vengo sin que se sepa. Pero siempre que vengo a España me dicen que me quieren entrevistar y me preguntan por qué no vengo más. Pues porque me quieren entrevistar todo el tiempo, y yo quiero poder disfrutar de España sin que sea un show", asegura.

Ambos, Paloma y Xavier, tienen una cosa muy singular en común, tal y como destaca el sobrino-nieto: "No mucha gente sabe que Paloma intentó empezar su carrera firmando simplemente como 'Paloma'. Como yo firmo siempre mis obras 'Xavier'". Y la heredera lo corrobora: "Al final, en Nueva York, recuerdo, que la cosa llegó al punto que asumía mi apellido o me tiraba por la ventana. Pero siempre ha sido honor ser una Picasso. Aunque, lo he dicho muchas veces, el más lindo regalo que me han hecho es mi nombre. Cuando digo eso, algunos periodistas pensaban que me refiero a mi apellido, pero no; ser Picasso por supuesto que es importante pero el regalo fue llamarme Paloma". Pero Vilató se da cuenta de que, en realidad, hablamos de una tradición familiar: "Pablo también se quitó el Ruiz".

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El más lindo regalo que me han hecho es mi nombre, no mi apellido Paloma Picasso

Plaza José Ruiz Blasco

Xavier Vilató y Paloma Picasso están emocionados con una iniciativa que tiene mucho de afianzar el pasado, las raíces familiares y geográficas, pero también con el futuro. "Ojalá los estudiantes de Bellas Artes vengan aquí a esta escultura a comerse el bocadillo entre las clases", desea Vilató. Y ambos lanzan la idea de que la plaza, ahora mismo denominada Plaza de El Ejido, pase a bautizarse Plaza José Ruiz Blasco. En honor a, como sostenían los griegos, el mejor maestro de todos: el que ayudó a que sus alumnos lo superaran.