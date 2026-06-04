El documental sobre la movida pop del Torremolinos de los 60 gana el Get Back! Music Doc Fest

La película malagueña 'Back in time!', codirigida por Manuel Bellido y Sigfrid Monleón, es la gran ganadora del Get Back! Music Doc Fest, un certamen cinematográfico especializado en documentales musicales y videoclips. La cinta reúne a una veintena de músicos, pintores, escritores, periodistas y empresarios que cambiaron el destino de sus vidas y de Torremolinos a principio de la década de los años sesenta. Son testimonios directos de quienes convirtieron este lugar de la Costa del Sol, entonces incipiente, en un verdadero yacimiento de la cultura del rock en plena dictadura franquista.

'Back in time!' reivindica aquel momento, a la vez que es una reflexión sobre el paso y el peso del tiempo en quienes lideraron la modernidad en España y después fueron olvidados. Es un homenaje a aquella generación cosmopolita que se asentó en Torremolinos para tener su propia vida dentro de una libertad vigilada en una sociedad reprimida que empezaba a cambiar, aunque muy lentamente. Entre sus protagonistas, figuran Teddy Bautista (Los Ídolos, Los Canarios), Félix Arribas (Los Silver), Ángel y Diego Ruíz Geniz (Storm), Adolfo Rodriguez (Los Íberos, Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán), Carlos Jaime (Los Rocking Boys), Pepe Sánchez, El Saxo (Gong), Rafael Olaegui (Los Soñadores), los pintores Lars Prange y Madeleine Edberg, el periodista Manolo J., el empresario Manuel Ruíz y Remi Fernández Campoy, propietaria de Discos Mi-Sol.

El primer premio en el Get Back! Music Doc Fest, en Madrid, es "un impulso importante para 'Back in time!'" después de la premiere, fuera de concurso, en el Festival de Málaga, el pasado mes de marzo, "donde fue largamente aplaudida en el Teatro Cine Echegaray, lleno por completo", aseguran los responsables del proyecto. En el certamen la cinta ha competido con obras de mayor vocación comercial y presupuesto como 'Hasta que me quede sin voz', protagonizada por Leiva; 'Hombre bala', con Mikel Erentxun, y 'Serás Farruquito', centrada en la vida, caída y redención del bailaor.

'Back in time!' está producida por el cordobés Antonio Hens, a través de la empresa malagueña Malas Compañías, con el apoyo económico de Canal Sur TV, Ayuntamiento de Torremolinos y Diputación de Málaga.