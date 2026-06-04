Escena
Factoría Echegaray prepara 'Antígona en Jerusalén', una experiencia física, sonora y colectiva atravesada por la tragedia
La puesta en escena de la directora malagueña Itziar Fernández del texto de Olga Amarís se estrena el próximo jueves 18 de junio en el Teatro Echegaray
La Opinión
Factoría Echegaray prepara 'Antígona en Jerusalén', una experiencia física, sonora y colectiva atravesada por la tragedia. La directora malagueña Itziar Fernández está armando una Antígona contemporánea a partir de un texto con el que la filósofa y autora Olga Amarís reactualiza la versión de Sófocles del mito. La obra se estrena el próximo 18 de junio en el Teatro Echegaray, donde permanecerá en cartel hasta el sábado 27.
Alba Selva, Carla Morera, María Luisa Tomás y Olga Zarandieta protagonizan una apuesta escénica coral, fragmentada y viva. Fernández ha concebido los ensayos como un laboratorio de escucha y búsqueda colectiva para plantar en las tablas a una Antígona que ya no pertenece a un solo cuerpo: son cuatro cuerpos atravesando una misma herida. Cuatro intérpretes por las que transcurre toda la tragedia, por cuyas voces se fragmentan y circulan todos los personajes. Una acción construida desde el teatro más físico y en la que la sonoturgia (la dramaturgia del sonido, que firma Mª Luisa Tomás) se crea en el momento y subraya en tiempo real el desarrollo narrativo.
En la obra de Sófocles, Antígona fue enterrada viva por querer sepultar a su hermano. En el texto de Amarís a quien desea enterrar es a su hermana Ismene. Y no regresa a Tebas, sino a una Jerusalén arrasada, cargada con dos cubos de tierra con los que cruzar la frontera para inhumar a su hermana palestina. Olga Amarís reactualiza así la figura de la heroína tebana, la inserta en el conflicto actual entre Israel y Palestina y apela a la universalidad de la tragedia de una guerra, con alusiones expresas a bombardeos de hospitales, a matanzas en festivales de música y en suma a atávicos enfrentamientos.
La protagonista representa la voluntad irrefrenable de hacer justicia en este mundo. No quiere ser una heroína. Pero se enfrenta en 'Antígona en Jerusalén' a varias fuerzas que se le oponen: a la rabina (la religión que ahorca, la moral, la asfixiante cultura dominante), a Eurídice (la pena que paraliza, la imposibilidad de seguir adelante, el pasado que no deja avanzar) y al soldado (la violencia del estado).
Jorge Colomer diseña la iluminación y María Beltrán es la ayudante de dirección de un montaje con el que se echa la persiana a la 10ª temporada de Factoría Echegaray. 'Antígona en Jerusalén' se representa en el Teatro Echegaray los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de junio (entradas a 15 euros, con oferta de 2 entradas por 1 en todos los pases).
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