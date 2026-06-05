Crónica de concierto
Rilo Kiley avivan la nostalgia de los dosmil en el Primavera Sound 2026
La banda 'indie rock' de Jenny Lewis lució colección de clásicos y una química nada estropeada por las casi dos décadas de parón
Juan Manuel Freire
Habíamos visto a Jenny Lewis en el Primavera Sound (de 2013) como miembro de directo de The Postal Service, pero este viernes actuaba por primera vez en el festival y en España con el grupo que la reveló musicalmente: Rilo Kiley, emblema del 'indie rock' más melodioso de los dosmil, banda sonora de infinitas películas, series y vidas.
En 2025 empezaron a tocar juntos otra vez después de 17 años sin hacerlo. Su reunión nos ha llegado rodada, sus grandes éxitos (reunidos el año pasado en el volumen 'That's how we choose to remember it') de nuevo bien engrasados. Arrancaron con el tema titular de 'The execution of all things' (2002) y se marcaron luego, recurriendo al mismo disco, una ágil 'Spectacular views' con 'outro' extendida para el deleite ruidoso del guitarrista Blake Sennett (también conocido por The Elected) y el batería Jason Boesel.
El desfile de clásicos entusiasmó visiblemente a un público compuesto, sobre todo, de fans de toda la vida, de los que peinamos canas. No faltaron en el repertorio 'Paint's peeling' y sus guitarras deliciosamente crujientes, ni 'Dreamworld' y su gran estilo soft rock (o, más en concreto, Fleetwood Mac), ni baladas retro del calado de 'I never' y 'Does he love you?'.
A Lewis se le resistieron un poco los falsetes de 'Silver lining', pero en general sacó brillo a su carisma vocal y supo meterse al público en el bolsillo con su simpatía. Siempre cerca, debajo del piano Wurlitzer, a modo de aparente amuleto, un libro del gurú de la autoayuda Wayne Dyer: 'Cómo ser una persona sin limites'. La bibliografía del autor es parte del atrezo en estos conciertos de reunión y, al parecer, no es ningún chiste irónico, sino una forma de Lewis de agradecer a Dyer sus enseñanzas.
Para el final quedó el triplete de particular intensidad emocional: el himno de claro regusto folk 'With arms outstretched' (que quizá mereció coros más exuberantes por parte del público), 'A better son/daughter' y su canción todavía más famosa, 'Portions for foxes', que los más aficionados a las series recordarán como el tema que puso banda sonora al flechazo entre Meredith Grey y Derek Shepherd en 'Anatomía de Grey'. Los dosmil no estuvieron tan mal.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva cafetería que acaba de abrir en Málaga con helados artesanos 100% sin gluten, sin azúcar y proteicos: los hacen cada día en su propio obrador
- Secuestro de una joven de 21 años en Campanillas: la Policía Local detiene a cuatro personas
- El padre de Pablo Picasso ya tiene su escultura en la Plaza de El Ejido de Málaga
- Detenidos tres hombres tras apuñalar en el cuello a un joven de 25 años en la Alameda de Colón
- Naiz Homes lanza una promoción de 238 viviendas en la zona de Teatinos en Málaga
- La playa a una hora de Málaga que 'The Times' define como la 'más infravalorada' de toda España: 'Se puede disfrutar durante todo el año y pocos la conocen
- Comerciantes denuncian la congestión turística del Mercado de Atarazanas: 'Vienen para hacer fotos como si fuera un museo, pero no compran
- Estos son los centros comerciales de Málaga que abrirán todos los domingos y festivos del verano