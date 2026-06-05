Música
Pablo Alborán vuelve a Málaga con un concierto especial en Marenostrum Fuengirola
El artista malagueño presenta este sábado en directo su nuevo álbum, ‘KM0’, en un fin de semana con Siempre Así e Ignatius en el recinto fuengiroleño
Marenostrum Fuengirola recibe este sábado a Pablo Alborán en una de las citas musicales más esperadas de la temporada en Málaga. El cantante malagueño se reencuentra con sus seguidores en el recinto fuengiroleño para presentar en directo las canciones de su nuevo álbum, ‘KM0’, un trabajo que abre una nueva etapa creativa en su trayectoria.
Según ha informado la organización, este disco explora sonidos y estilos diversos, aunque “sin renunciar a la emoción que caracteriza su música”. La cita tendrá además un componente especialmente simbólico para el artista, que vuelve a actuar ante el público de su tierra en un escenario consolidado como uno de los grandes espacios de conciertos de la Costa del Sol.
Pablo Alborán presenta ‘KM0’ en Fuengirola
El concierto de Pablo Alborán en Marenostrum Fuengirola combinará las canciones de su nuevo álbum con algunos de los grandes éxitos que han acompañado a millones de personas durante los últimos años. La velada reunirá baladas, ritmos latinos y nuevas sonoridades, en una propuesta que promete momentos de intensidad y una conexión especial con sus seguidores.
La actuación forma parte de una programación que refuerza el papel de Marenostrum como uno de los puntos clave de la agenda cultural de Málaga durante la temporada. La presencia del artista malagueño convierte la noche del sábado en una de las más destacadas del fin de semana en el recinto.
Siempre Así abre el fin de semana musical en Marenostrum
La programación arranca este viernes con la actuación de Siempre Así, que aterriza en el escenario de Marenostrum Fuengirola con una gira concebida para celebrar canciones que forman parte de varias generaciones.
Durante cerca de dos horas, el público podrá cantar y bailar con un repertorio reconocible y con el estilo inconfundible que ha convertido al grupo sevillano en un referente. Su concierto añade una primera gran noche de música a un fin de semana marcado por propuestas para públicos distintos.
Ignatius lleva el humor a Fuengirola el domingo
El fin de semana culminará el domingo 7 de junio con la llegada de Ignatius a Marenostrum Fuengirola. El cómico, una de las figuras más inclasificables y provocadoras del panorama nacional, llevará al recinto su universo imprevisible.
Capaz de generar sorpresa y carcajadas a partes iguales, Ignatius llegará con un espectáculo en el que cualquier cosa puede suceder, cerrando así un fin de semana que reunirá música, emoción y humor en Fuengirola.
Marenostrum Fuengirola, una cita clave de la agenda cultural de Málaga
Con Pablo Alborán, Siempre Así e Ignatius, Marenostrum Fuengirola afronta un fin de semana de alta actividad dentro de su programación. El recinto vuelve a reunir propuestas de gran tirón popular y refuerza su posición como uno de los espacios culturales de referencia en Málaga y la Costa del Sol.
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