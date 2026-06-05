Ryan Schneider en la Térmica: dejar volar la intuición para hacer arte de materiales naturales

El artista estadounidense Ryan Schneider deja que sea la intuición la que le guíe en el proceso de transformar en arte materiales naturales como la madera en Murmuración, la exposición que inauguró este jueves en el centro de cultura contemporánea La Térmica, en Málaga.

La muestra es el resultado de los casi dos meses de residencia artística que Schneider ha completado en este espacio cultural, periodo en el que ha creado algunas de las piezas que se exponen, entre ellas la monumental escultura que da la bienvenida al visitante en los jardines de La Térmica.

Al creador le sorprendieron las dimensiones del tronco de sapeli -una madera africana originaria del Congo- cuando fue transportado hasta Málaga, de más de tres metros de altura y un peso de 3.200 kilogramos, porque nunca había trabajado con una pieza tan grande.

El artista Ryan Schneider con pantalones cortos. / l.o.

Árbol mágico modelado con motosierra

«En África es un árbol mágico y espiritual, y trabajé con él desde la intuición. El tronco me iba diciendo lo que debía hacer», señala en la presentación de la exposición Schneider, que ha modelado esa madera con motosierras.

Explica Schneider que nunca planifica previamente lo que va a crear, porque prefiere hacer «un juego lúdico de probar y equivocarse» en el que la escultura «se va desarrollando orgánicamente», por lo que su trabajo consiste en «confiar en el proceso y dejarse llevar».

Sobre el título de la exposición, Schneider explica que alude a una experiencia que vivió cerca de donde vive, en el desierto de Mojave (California), cuando visitó el nuevo muro en la frontera entre EEUU y México.

Pieza de la exposición. / l.o.

Inteligencia colectiva

Esa murmuración es el fenómeno por el que miles de aves, principalmente estorninos, se desplazan como un solo cuerpo, formando patrones cambiantes en el cielo sin que exista un líder único, por lo que la inteligencia colectiva emerge y cada ave alerta sobre amenazas y fuentes de alimento.

Según Schneider, la palabra que titula la muestra se refiere «al espíritu de comunidad» y a la idea de que «somos más cuando estamos unidos, somos más que la suma de las partes, juntos encontramos el camino y podemos llegar más lejos», algo relevante en un momento como el que vive su país.

El artista nació en Indianápolis (Indiana), es licenciado en Bellas Artes por el Maryland Institute College of Art y vive y trabaja en Joshua Tree (California). Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas de todo el mundo, como el Museo de Arte de Palm Springs (California), la Fundación Hall Art (Vermont) y el Museo de Arte de Long Beach (California).