El Barrio agota localidades en sólo 24 horas y programa un nuevo concierto

El Barrio celebrará sus tres décadas de carrera con la gira ‘30’, que arrancará el 5 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid y que ya tiene confirmados dieciocho conciertos en las principales ciudades españolas, entre ellas Málaga, el 12 de febrero, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. En sólo 24 horas se colgó el cartel de no hay billetes por lo que el artista ha programado una segunda fecha, el día siguiente, 13 de febrero.

Será un viaje emocional a través de tres décadas de canciones que han acompañado a millones de personas y que forman ya parte de la vida de varias generaciones y un reencuentro entre El Barrio y sus seguidores, informa la promotora de la gira. El artista ofrecerá un espectáculo diseñado para recorrer los grandes himnos de su carrera, recordar los momentos que han marcado su historia y presentar también las nuevas canciones de una etapa que ya ha comenzado con el lanzamiento de 'Peliculón', primer adelanto de su próximo trabajo discográfico.

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Con más de tres millones de discos vendidos, catorce álbumes de estudio, seis discos de oro, quince discos de platino y más de seiscientos conciertos a sus espaldas, José Luis Figuereo, El Barrio, continúa siendo un fenómeno único dentro de la música española.