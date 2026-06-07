Gorillaz celebran a los perdidos con una fiesta multicolor y multicultural en el Primavera Sound

Lo que empezó casi como una curiosidad, una forma para Damon Albarn de probar nuevos estilos al margen de Blur, ha acabado siendo algo serio y longevo. La banda multimedios que comparte con el historietista Jamie Hewlett ha presentado en el Primavera su ya noveno álbum, 'The mountain' (2026), muy marcado por la India y la rueda de la existencia del Samsara (nacimiento, muerte, renacimiento), cargado del pesar de la pérdida pero, a la vez, profundamente esperanzador y luminoso.

Su precioso tema principal de aires folclóricos abrió la actuación con notas pegadizas de flauta y sitar. Acto seguido, en un volantazo estilístico (uno entre tantos otros), el 'art-pop' eufórico con Sparks (enlatados) de 'The happy dictator'. El 'groove' se ralentizó con la gema soul 'El mañana', pero volvió a acelerar y tener especial pegada con 'Andromeda' y una 'Stylo' para la que subió al escenario el rapero Yasiin Bey, antes más conocido como Mos Def. A Albarn no le bastaba con la decena y media de músicos sobre el escenario, coro femenino de cuatro voces incluidos; tenía que invitar también a Bey (que luego abordaría también 'Damascus', con Omar Souleyman en diferido), Kara Jackson (en 'Orange County'), Moonchild Sannelly (cantando en xhosa en 'With love to an ex'), Little Simz (rapeando ferozmente en 'Garage Palace'), Bootie Brown ('Dirty Harry') o Posdnuos de De La Soul ('Feel Good Inc.'), de nuevo confirmado como animador de altísimo nivel.

Gorillaz, durante su concierto en la tercera jornada del Primavera Sound 2026. / Bárbara Favant

Y después estaban los invitados rescatados del otro lado: disco y gira exhuman voces como las de Mark E. Smith de The Fall (vibrante en 'Delirium') o la cantante bollywoodiense Asha Bhosle (voz de 'The shadowy night'), a la que se homenajeó con un emotivo 'collage' de imágenes. Alrededor de 2010, Albarn y Hewlett tuvieron sus diferencias por la cada vez menor importancia de dibujos y animaciones en el proyecto, pero en esta gira los visuales son parte esencial de la experiencia. Los miembros 'virtuales' 2-D, Murdoc, Noodle y Russel se dejaron ver en momentos clave; ellos tampoco podían faltar o ser secundarios.

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Idealmente para un clímax de festival, Gorillaz fueron sobre todo a por los 'hits'. Los temas provenían del presente y el pasado más clásico del grupo, sin apenas guiños a sus discos de entre 2017 y 2023. Para el final reservaron 'Clint Eastwood', con Albarn agarrado a su querida melódica. Dejaban atrás un reguero de sonrisas y pies magullados, nada de tristeza. O una tristeza luminosa.