La actriz malagueña Mona Martínez, tras el Max: «Un premio como éste es sumar puntos para el siguiente trabajo»

La actriz malagueña Mona Martínez, que iba para bailaora de flamenco aunque terminó dedicándose a la interpretación, atesora un currículum aquilatado tanto en cine como en teatro y televisión. Ha trabajado bajo las órdenes de directores como Benito Zambrano, Fernando Colomo, Rodrigo Sorogoyen, Jaime Chávarri y el estadounidense Tim Miller (autor de 'Terminator: Dark Fate'). Además de ser una cara habitual en las series de televisión del país como 'Vis a Vis' o 'Vota a Juan', su carrera teatral ha estado marcada por la colaboración con directores tan prestigiosos Ernesto Caballero, Albert Boadella o Miguel Narros; una trayectoria, la escénica, en la que se doctoró la semana pasada con su Premio Max a la Mejor Actriz por 'Los nuestros'. Hablamos con la intérprete días después de recibir el galardón.

La actriz malagueña, en el Teatro de Mérida recibiendo el Max / Efe

¿Cómo se siente ahora, con las emociones algo más digeridas, con el Premio Max que recibió la semana pasada?

Sigo todavía recordando el encuentro de nuevo con mis compañeros, con el equipo, con mis amigos y recibiendo muchísimos mensajes preciosos que me reconfortan y me dan mucho aliento para seguir. Porque en esta carrera de fondo, en esta preciosa carrera de fondo, necesitas de eso, de los demás, para saber que el trabajo está cobrando sentido. Así que sigo celebrando todavía la alegría.

¿De quién se acordó cuando recibió la noticia?

Se me quedaron muchos agradecimientos por el camino: sólo tenía un minuto sobre el escenario y me agobié mucho, no pude conducir la emoción. El primero, a Lucía [Carballal, la autora y directora de Los nuestros], porque ella es también merecedora del premio: no hay un buen trabajo nunca si no hay un gran director detrás. Y a Fernando Piernas, que hace mucho por que yo esté ahí... Pero me agobié mucho.

¿Siente el Max como una recompensa o como una responsabilidad?

El Max es un galardón que está en tu casa puesto en un lugar y que cuando lo ves te recuerda dónde empezaste, adónde has llegado y lo que te queda por conseguir. Así que la responsabilidad no la otorga el Max, la responsabilidad está en cada trabajo que uno hace.

Un premio así te recuerda dónde empezaste, adónde has llegado y lo que te queda por conseguir

La Mónica que soñaba con ser bailaora, ¿qué pensaría de un reconocimiento como éste?

Pues imagínate... Sí, yo dejé Málaga deseando irme a Madrid para buscar a Miguel Narros: quería hacer danza-teatro, quería hacer flamenco con esas grandes obras que él dirigía, esos clásicos que él hacía con Manuela Vargas y todo ese derroche de talento. Y terminé encontrándole en mi camino, convirtiéndose él en mi maestro... El otro día en Mérida [Los Premios Max se entregaron en el Teatro Romano de Mérida] sentía la ilusión y el esfuerzo de esa bailarina que salió soñando con pisar ese escenario, ya no te digo con recibir un premio; ya pisar ese escenario, ese templo, esas piedras para recibir ese regalo fue algo increíble.

En el currículum queda estupendamente lo de Premio Max a Mejor Actriz, pero, ¿de verdad ayuda profesionalmente un galardón así?

Entiendo que para los que empiezan en la profesión será un poquito de ayuda y para los que ya están pues les ofrecerá una garantía para sus cartas de presentación. Así que jamás supone un inconveniente. Como dice mi hermana, que no utiliza el lenguaje teatral pero sí el laboral: «Lo del Premio Max está muy bien, porque sumas puntos para el siguiente trabajo». Y es así. Aquí estamos sumando puntos como lo hacía Rafael Nadal: la cosa va de ir punto a punto, golpe a golpe y pelota a pelota.