El cantante francés Patrick Bruel, bajo custodia policial por una investigación sobre presuntas violencias sexuales

El cantante francés Patrick Bruel fue puesto bajo custodia policial este lunes en el marco de una investigación por presuntas violencias sexuales, informó la Fiscalía de Nanterre (afueras de París) en un comunicado.

La investigación en curso se refiere a denuncias presentadas por tres mujeres que acusan a Bruel de presuntas agresiones sexuales y tentativas de violación ocurridas entre 1997 y 2001, precisó la Fiscalía al confirmar una información avanzada por Franceinfo.

El Ministerio Público señaló además que el expediente incluye otras denuncias formuladas por varias mujeres en Francia y Bélgica por presuntos hechos de violación o tentativa de violación, agresiones sexuales y acoso.

Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y que la custodia policial forma parte de las diligencias destinadas a esclarecer los hechos denunciados. Hasta el momento no se ha informado de ninguna imputación formal contra el artista.

El cantante "había indicado durante varias semanas que estaba a disposición de la justicia para responder finalmente, dentro del marco del procedimiento judicial, ante la autoridad competente. Responderá a todas las preguntas de los investigadores y transmitirá todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia", declararon sus abogados, Christophe Ingrain, Céline Lasek y Fanny Collin.

Hace cuatro días Bruel suspendió las últimas representaciones en París de la obra de teatro 'Deuxième Partie' (Segunda parte), que protagonizaba.

El actor y cantante había anunciado el pasado 29 de mayo la cancelación también de todos sus conciertos previstos hasta septiembre, incluidos los programados en varios festivales y tres actuaciones en París, para no alterar la "serenidad" de esos eventos mientras están abiertas investigaciones judiciales en su contra.

En un comunicado difundido por su productora, 14 Productions, dirigida por el propio artista, el equipo de Bruel explicó que varios organizadores de festivales habían denunciado presiones y dificultades para garantizar el desarrollo "sereno" de sus eventos.

"No deseamos en ningún caso exponer ni a los organizadores ni al público a un clima de tensión", señaló la productora dos días después de que un grupo de mujeres de una asociación feminista gritasen "¡Violador, Bruel!" al inicio de una representación de la obra 'Deuxième Partie' en el Teatro Édouard VII.

Entre las actuaciones canceladas de su gira musical figuran los conciertos previstos del 16 al 18 de junio en el Cirque d'Hiver de la capital francesa. También se han suspendido una docena de actuaciones en festivales de Francia, Bélgica y Suiza.

Bruel también decidió retirarse temporalmente de los espectáculos benéficos de Les Enfoirés, un colectivo muy famoso en Francia del que forma parte desde 1993.

En cuanto a sus futuros conciertos, las fechas previstas para octubre y noviembre se mantienen por el momento.

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