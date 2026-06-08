Libros
Irene Vallejo recibe el "libro más diminuto del mundo": "Una lectura a escala de libélulas"
La escritora aragonesa ha desvelado uno de sus regalos más curiosos que acaba de ingresar en su biblioteca
Daniel Monserrat
La escritora aragonesa Irene Vallejo, multipremiada y alabada en buena parte del mundo merced a su libro 'El infinito en un junco' que le ha colocado en un lugar destacado de la literatura con su obra traducida a decenas de idiomas, acaba de recibir, según ha confesado ella misma, uno de los regalos más curiosos y especiales que puede entregarse a un escritor.
"Unos amigos muy queridos me han regalado el que posiblemente sea el libro más diminuto del mundo: un grano de arroz que contiene un poema chino —sí, el mismo que aparece escrito en papel dentro del estuche—. Una lectura a escala de libélulas", explica la zaragozana en una publicación en sus redes sociales acompañada de las fotos que atestiguan el presente.
"El libro más extraño"
Irene Vallejo no solo ha compartido con sus seguidores un regalo tan especial sino que ha pedido ayuda para que le compartan sus obras más diferentes: "Contadme, ¿cuál es el libro más extraño y único que habéis visto?", ha cuestionado.
La propia Irene Vallejo desvela su significado en un comentario de su post: "Es un poema titulado algo así como 'Al pie del monte Beigu'. Mi camino de viajero se pierde más allá de las montañas verdes, mi barca avanza en las aguas de jade. La marea, en calma, ensancha las dos riberas. El viento, justo, sostiene erguida una sola vela. La primavera irrumpe en el año viejo".
- La playa de Málaga de arena oscura y poco oleaje que apenas nadie conoce a pesar de tener su propia 'Bandera Azul': está en el pueblo con mejor clima de Europa
- La pedanía malagueña de solo 300 habitantes que celebra este domingo su Día del Pan Cateto con degustaciones, música en directo y paella a un euro: horario, programación y ubicación
- Horario y dónde ver por televisión el UD Las Palmas-Málaga CF de la ida de las semifinales del play off rumbo a Primera División
- Melwin Pantzar: la primera piedra del nuevo Unicaja 2026/2027
- El interés por la vivienda de lujo en Málaga se extiende con precios ya similares a Marbella: así cotizan Malagueta, Pacífico, Centro o Limonar
- Operación Barlovento: desarticulada en Alhaurín el Grande una red dedicada al ‘petaqueo’ de combustible en alta mar
- Retiran los equipos de aire acondicionado del hotel Ibis, en el Centro de Málaga «antes de que pudiera caer a plomo»
- Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de que la nueva apertura de Costco empeorará los problemas de tráfico de la zona