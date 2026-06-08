Kanka, nadie te va a querer como Málaga te quiere

La carrera de El Kanka está llena de aventuras, pequeñas, desde que era un chavea del Parque Mediterráneo que correteaba por el Parque del Oeste hasta que decidió patearse todas las teterías del mundo para compartir sus primeras canciones. En este catálogo de retos y logros, el que empezó anoche es, sin duda, no de los más destacados: el malagueño ofreció el primero de sus seis recitales consecutivos en el Teatro Cervantes, superando el récord de Raphael en número de actuaciones seguidas en el templo de la calle Ramos Marín. Ya están todas las entradas agotadas, por cierto.

El Kanka, arropado por toda su banda / Álex Zea

«Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides, a esta locura, que básicamente es que voy a vivir en este teatro durante unos días», saludó a sus paisanos tras abrir la noche con 'O algo', 'La apuesta' y 'Para eso canto'. Confesó Juan sentir «una mezcla de emociones», entre la felicidad y la incredulidad, al afrontar su primer Cervantes, una noche especial y singular pero con el mismo propósito de todas las que ofrece a su público de todo el mundo: «Lo importante es que ya que habéis venido salgáis un poquito más felices de lo que habéis entrado». Eso sí, formuló un ruego al público: «Que me dejéis, por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera».

Juan Gómez Canca, dirigiéndose al público / Álex Zea

Con esa súplica, con mucho de la sorna habitual de este cancionista, venía el malagueño al concepto de su más reciente álbum, 'La calma', una apuesta sin alzar la voz por el sosiego y la tranquilidad en la vida, por la prioridad en los estímulos y por rebajar la tensión. Pero cayeron temas de toda su carrera: 'Guapos y guapas', 'Compadres' (una de sus más sentidas odas a la amistad), la muy esperada 'Andalucía' (con ese inmarchitable «Nadie te va a querer como Andalucía te quiere»), 'Vengas cuando vengas', 'Por tu olor', 'Le pasa solo al resto'... Un buen rato con un trovador cercano y doméstico, siempre afable, que comparte lo que le importa y sin hacerse el importante. Mañana, más.