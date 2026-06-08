Los malagueños Airbag critican el negocio de las giras de despedida en su nueva canción

"Ya sé, qué bonito es despedirse cuando sabes que no es de verdad / Si, mola que te digan todo lo que tú quieres escuchar / Cuando mientes se te ve, y no me creo nada / Si lo intentas esconder, se te nota en la cara". Así comienza 'Gira de despedida', el primer adelanto del nuevo y esperado álbum de los esteponeros Airbag; una canción directa con una diana de lo más pertinente: a todos esas bandas que engañan a los fans anunciando que van a emprender su último tour, para despertar el interés de las agencias de contratación y subir su caché.

A lomos de su acostumbrado e hipereficaz power pop de raíces punk (¿de verdad hay algún grupo español más fiable que ellos?), Adolfo Díaz canta con su habitual convicción "No creo en tu gira de despedida, te apuesto que acabas volviendo / ¿A quién quieres engañar? A todos los demás, a mí ya no", el estribillo infalible de 'Gira de despedida', con ese genial puente "Es un hasta luego, no un adiós / Son ciento cincuenta más los gastos de gestión".

'Gira de despedida' es el primer adelanto de 'Una extraña fuerza', el nuevo álbum de José Andrés Albertos, Pepillo Medina y Adolfo Díaz, que llegará en octubre, vía Sonido Muchacho, después de que la banda haya celebrado sus 25 años de carrera.

"Somos unos privilegiados. Hay en efecto infinidad de bandas que no han podido seguir en activo. En nuestro caso, la gente sigue viniendo a los conciertos e incluso tenemos un público que está volviendo otra vez, después de años sin hacerlo. El rock siempre resucita. Y sinceramente parece que hay un importante relevo generacional Nos encontramos con gente de más edad y un público joven. En nuestro bolos hay una mezcla de varias generaciones, a raíz de haber sumado tantos años sobre el escenario", nos contaron recientemente, con motivo de su gira de conciertos con repertorio centrado en las recientes reediciones de sus clásicos 'Alto Disco' y 'Manual de Montaña Rusa'.