Mi vida junto a Edgar Morin, sabio, pero algo tramposo

Compartir un premio periodístico y una entrevista con Jean Daniel en Madrid, y haber protagonizado un mano a mano junto a Edgar Morin en Barcelona, sellan mi cultura francesa. Acaba de fallecer el segundo de los dos centenarios, a los 104. A su lado, entendí que envejecer le preocupaba más que morir. De hecho, nuestro primer encuentro había sido la presentación burocrática de su conferencia Antropología de la muerte, en Can Tàpera para la difunta Sa Nostra. Corría el 2000, el intelectual de 79 años estaba enamorado y solo pendiente del teléfono que lo conectaba con su amada en París.

El segundo compromiso fue una corrida a dúo con picadores, ante medio millar de personas que abarrotaban el CaixaForum barcelonés. Los organizadores todavía no entienden mi presencia como conferenciante junto al divino Morin. En aquel mayo de 2006, mi compañero de cartel tenía 85 años. Voy a resumirles su agenda en la Ciudad Condal, por si alguien desea saber cómo se llega a los 104:

El miércoles 10 de mayo, Morin se planta a las once de la mañana en el aeropuerto parisino de Le Bourget. Su vuelo a Barcelona sale con retraso. Al llegar al Prat a las 15.00, corretea como un adolescente y exige un recorrido por los bares de «tapas», en castellano en el original. Devora platos indigestos, uno tras otro. A las cinco de la tarde, nos reunimos en serio para preparar la conferencia a dos voces. En realidad, me brinda el análisis más perceptivo que jamás he recibido sobre los Sarkozy y Villepin, salpimentado de cotilleos. A las seis concede entrevistas ininterrumpidas, incluida la contraportada de La Vanguardia, hasta pasadas las siete. A continuación, dos horas de charla compartida ante el público. A las nueve, cena con los organizadores a la que se suma Xavier Rubert de Ventòs, el encuentro de dos de los cerebros más significativos de Europa. El catalán estaba asombrado de la escasa combatividad de los jóvenes asistentes, en las cuestiones o inquietudes que habían planteado tras el coloquio.

Descrito el sabio Morin, queda por anotar su carácter algo tramposo. El autor de El método solo había dado un respingo cuando le notificaron que cada intervención debía durar media hora, antes del turno de preguntas. Ejercí de telonero, frente al estoicismo ejemplar de un público que solo deseaba que me callara para admirar a su ídolo.

A la hora de la verdad, Morin colocó su reloj de pulsera sobre la repisa que el público no podía ver, y empezó a pasar las hojas que había caligrafiado. Colocaba parsimoniosamente cada cuartilla leída detrás del bloque, hasta que se encontró de nuevo con el encabezamiento. Con un cierto sobresalto, consultó de reojo el cronómetro y se dio cuenta de que se hallaba lejos del tiempo comprometido.

Morin era ajeno a mi espionaje desde su derecha, me dominaba la curiosidad de saber cómo saldría del aprieto temporal. ¿Tal vez una improvisación dramatizada? Ni mucho menos, el intelectual volvió a leer el primer folio, y después releyó el segundo y el tercero, repitiendo los argumentos y las palabras. El público seguí a embelesado. Una dramatización magistral, quizás con un rasgo de picardía, pero la ovación atronadora demostró que el truco había funcionado. Demostró que la adoración pasaba por encima de las convenciones de un discurso concreto. Le admiro un poco más por la sangre fría que desplegó en aquel día de agenda infernal.