Vuelve la Fiesta del Cine a Málaga con películas a 3,50 euros desde hoy

Mas de 320 cines volverán a participar en esta edición, entre ellos los siguientes locales malagueños: La Verónica (Antequera), Píxel (Coín), MK2 Cinesur Miramar (Fuengirola), Alfil Fuengirola, Yelmo Rincón de la Victoria, Kinépolis La Cañada (Marbella), Red Dog Banús (Marbella), Multicines Ronda, MK2 Cinesur El Ingenio (Vélez-Málaga) y los cines de la capital MK2 Málaga Nostrum, UCC Multicines Rosaleda, Yelmo Plaza Mayor, Yelmo Vialia. Las entradas ya se pueden comprar por internet, tanto en las webs de los cines como en las tradicionales venta de entradas, en la taquilla y en los quioscos situados en las entradas de los cines.

A diferencia de otras ediciones, en esta ocasión, los espectadores que quieran asistir a las salas no deberán registrarse con anterioridad. Por lo tanto, bastará con comprar la entrada en taquilla o adquirirla por internet para disfrutar del precio reducido.

Sin embargo, la promoción no se puede combinar con otros descuentos como el Carné Joven o las tarifas adaptadas para la tercera edad. Pero aquellos que cumplan 18 años en 2026 sí que se podrán usar el Bono Cultura Joven para pagar el importe.

Estarán disponibles todos aquellos filmes que se encuentren en las carteleras de los cines adheridos. Aunque algunos formatos pueden estar tener tarifas especiales o suplementos, como es el caso de los largometrajes en 3D, 4DX, salas VIP u óperas. Estos eventos quedarán sujetos a las condiciones de los cines.

Esta nueva edición de la Fiesta del cine contará, un año más, con un anuncio realizado por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), esta vez creado por los alumnos del proyecto Ópera Prima y dirigido por Adrián Pachón como homenaje al género musical.

Con este evento, organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), la Federación de Cines de España (Fece) y el Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), se busca mostrar el agradecimiento de la industria a todos los espectadores que disfrutan de las películas en la pantalla grande y fomentar la asistencia a las salas como un hábito social y cultural.