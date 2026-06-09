¿Por qué las verbenas falleras sí y el Festival de Les Arts no?

Fue la pregunta más repetida a lo largo de todo el fin de semana. El viernes, cuando los primeros acordes comenzaron a sonar en el Festival de Les Arts, los pitos y abucheos no se hicieron esperar por parte del público, mientras los artistas se disculpaban por las limitaciones a las que estaban sometidos. Fito Robles, cantante de Siloé, apareció con un cartel justificando lo que iba a suceder: "Vamos a intentar tocas solo por vosotros. No os merecéis esto". La organización se vio obligada a subir el volumen que superó en 11 decibelios el límite establecido en el interior de las viviendas vecinas, lo que llevó al Ayuntamiento de València a abrir un expediente que terminaría por cancelar los conciertos del sábado. El disgusto y malestar de los asistentes no dejó de crecer entre el público y la pregunta siempre era la misma: ¿Por qué las Fallas sí y el Festival de Les Arts no?

La respuesta no es tan sencilla, pero puede resumirse en una frase: sobre el papel, las Fallas están sometidas a límites parecidos, aunque en la práctica el control y la aplicación de las sanciones parecen menos estrictos, pese a que ambas fiestas no deben sobrepasar los 85 decibelios. Las circunstancias alrededor de cada celebración varían y la actuación sancionadora, también. En las Fallas, los limitadores-registradores que cada comisión debe tener no siempre se revisan, mientras que en Les Arts hubo un control constante desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada.

El detonante que marca la diferencia es la denuncia y posterior sentencia judicial que ha puesto bajo el foco cualquier actividad que se celebre en la Ciutat de les Arts i les Ciències. El fallo, la ejecución y sus consecuencias sobre los cuatro festivales han obligado a mirar con lupa lo que se pretendía hacer. ¿Mantener la ubicación o cambiarla? Tres de ellos se han marchado, pero Les Arts decidió quedarse en un enclave ligado a su propia esencia que le ha costado su cancelación por incumplir la normativa. El Ayuntamiento de València no podía cancelarlo por adelantado porque la sentencia no prohibía su celebración, pero sí obligaba a cumplir con los decibelios y el consistorio se encargó de velar porque así fuera.

Son 85 decibelios, la misma cifra que cumplen -o deben cumplir- las Fallas. Tal como se explica en la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica, con la modificación de PP y Vox del año pasado, las carpas falleras tienen de límite esos 85 decibelios dentro de la carpa o el casal y 90 en la vía pública, con verbenas, discomóviles u orquestas.

¿Cómo limitan el sonido las Fallas?

Ahora bien: esa modificación legislativa diferencia entre casal o carpa y vía pública. En el interior de las carpas o casales solo se exige contar con un limitador de sonido, que de forma automática baja el volumen de la música si se sobrepasan. En la calle se mantiene el limitador y se suma el registrador, que funciona como una caja negra del sonido emitido a lo largo de la noche, con los horarios e incluso intentos de manipulación. Estos datos son los que se envían a las autoridades municipales para posibles inspecciones.

Esos dispositivos son obligatorios y deben gestionarlas los propios falleros y falleras, teniendo a un representante que cumpla con la formación exigida para controlar los decibelios. Sobre la práctica, el control muchas veces es inexistente, como las comisiones falleras reconocen.

Así que, la normativa fija los mismos decibelios para las verbenas y discomóviles falleras que para un festival de música. Más allá del cumplimiento o no de las cifras estipuladas, hay que recordar que los espacios donde se celebran no son parecidos: la extensión del Festival de Les Arts sobre las piscinas del recinto no es comparable a una calle de un barrio donde se celebra una verbena, porque el alcance de los 85 decibelios puede ser insuficiente en una explanada de festival y abrumadora en una calle rodeada de viviendas.

De hecho, en el concierto de Soziedad Alóholica de Viveros del viernes, el límite acústico no supuso ningún problema para el desarrollo del espectáculo, haciendo que las guitarras sonaran con toda la potencia pero en un espacio más pequeño que en Les Arts y frente a 5.000 personas y no 20.000.

Las exenciones de las Fallas, la Semana Santa o fiestas populares

La normativa municipal concibe que el ayuntamiento pueda eximir temporalmente a ciertos actos públicos "del cumplimiento de los niveles de perturbación máximos fijados en la ordenanza en determinados actos de carácter oficial, cultural, festivo, religioso y otros análogos". En estos últimos, como recoge el documento, se incluyen los "acontecimientos musicales que se celebren en el término municipal de València", a los que se les exigirá una marca turística y que adopten medidas para reducir los niveles de sonido transmitido a los receptores más próximos que "en ningún caso" podrán superar los límites máximos establecidos.

En esos actos excepcionales se encuentran las Fallas, Fin de Año, la Cabalgata de Reyes, la 'Gran Fira', el 9 d'Octubre, los dos días de San Vicente, la Virgen de los Desamparados, el Corpus y los 'balls de carrer'. Se incluyen actos falleros como pasacalles, desfiles o teatros para los que hay que pedir autorización, y lo mismo con los actos de las cofradías y hermandades de la Semana Santa. El tercer punto contempla también aplicar la exención a "actuaciones musicales consideradas de interés cultural o fomento de la cultura musical, declarados como tal por el Servicio correspondiente de fomento de la cultura festiva".

Aterrizado a la realidad, esa excepcionalidad flexibiliza ligeramente el límite sonoro de las Fallas, porque fija el nivel en 90 decibelios como máximo desde el foco emisor, obviando cuántos decibelios se registran en el entorno que los recibe, principalmente edificios o viviendas. En una situación normal, tan importante es limitar el sonido desde su emisión como controlar los decibelios que recibe el entorno donde se celebra ese acto.

La exención para Les Arts, insuficiente

Para el caso del Festival de Les Arts, la excepcionalidad del ayuntamiento tampoco le habría salvado: desde dentro del festival se registraron 96 decibelios en el escenario uno, los 91 decibelios en el segundo escenario y los 88 en el tercer escenario. La normativa, incluso con la exención municipal, contempla que si hay varios focos musicales simultáneos (como los escenarios de un festival), el nivel global general no debe superar los 85 decibelios en el perímetro autorizado, y en este caso se registraron 90 decibelios desde el exterior.

La única diferente sustancial que promueve esa excepcionalidad es en los horarios, ya que algunas verbenas se pueden prolongar hasta las 4 de la madrugada, pero siempre cumpliendo con los límites acústicos que no siempre se inspeccionan.

De hecho, las sanciones por incumplirla se materializan en una multa económica de 3.000 euros y en una penalización de no celebrar una verbena en el próximo ejercicio. Fuentes consultadas aseguran que esta segunda medida solo se aplica en contadas ocasiones.

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La pregunta que se hicieron miles de asistentes durante el fin de semana sigue teniendo una respuesta incómoda. En la teoría, Fallas y festivales comparten límites acústicos muy similares pero la diferencia es que, tras la sentencia judicial que afecta a la Ciutat de les Arts i les Ciències, Les Arts estaba sometido a una vigilancia que no existe con la misma intensidad en otros eventos festivos de la ciudad. Por eso el debate ya no gira únicamente alrededor de los decibelios, sino sobre cómo y a quién se aplica la normativa y las consecuencias que tiene.