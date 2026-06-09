Verónica Ruth Frías se "empacha" en el MUCAC La Coracha

MUCAC La Coracha presenta la proyección de la videocreación 'Mi Porción del Pastel' (2025), de la artista Verónica Ruth Frías, que podrá verse en el Espacio Audiovisual del museo desde el 9 de junio hasta el 26 de julio de 2026. A través de una acción performativa, la pieza aborda las dificultades históricas y contemporáneas que han enfrentado las mujeres artistas para acceder al reconocimiento y ocupar un lugar visible dentro de la historia del arte.

En la obra, la propia artista aparece consumiendo un pastel de tres niveles decorado con reproducciones de obras de Botticelli, Van Gogh y Picasso, referentes que simbolizan la hegemonía masculina que ha marcado tradicionalmente los relatos artísticos occidentales.

Frías cuestiona los mecanismos de legitimación que han configurado históricamente la historia del arte y reivindica la presencia de las mujeres artistas en un relato construido mayoritariamente desde perspectivas masculinas. La performance se convierte así en una reflexión sobre la construcción de la memoria cultural y sobre quiénes han sido reconocidos como protagonistas de la creación artística. La obra plantea además una transformación simbólica del papel asignado tradicionalmente a las mujeres en el arte: frente a la figura de la musa o del objeto de contemplación, la artista se sitúa como sujeto activo de la acción y de la narrativa. Desde esa posición, reivindica la capacidad de las mujeres para ocupar el espacio de la creación, la autoría y el discurso crítico en el contexto contemporáneo.

La artista

Verónica Ruth Frías (Córdoba, 1978) desarrolla una práctica artística centrada en la performance, utilizando el disfraz, el maquillaje y el camuflaje como herramientas para asumir identidades diversas y construir una crítica incisiva sobre cuestiones sociales, culturales y de género. A lo largo de su trayectoria ha encarnado personajes tan diversos como Caperucita Roja, la Hija de Dios en la Última Cena, una superheroína o una secuestradora, figuras a través de las cuales canaliza inquietudes personales y colectivas.

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Su trabajo ha sido presentado en museos y centros de arte nacionales, entre ellos el Centre Pompidou Málaga, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, la Colección del Museo Ruso de Málaga, el Museo Picasso Málaga, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, el MARCO de Vigo, el Centro de Arte La Regenta de Las Palmas de Gran Canaria y el MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria. Asimismo, ha participado en festivales y programas especializados en performance como Cool Days Festival, MAF Málaga, Performance Gal, FORO MAV, Visión y Presencia o Territorio Ibiza, entre otros.