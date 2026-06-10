La gira de Bonehead, guitarrista de Oasis y el 'pegamento' de los Gallagher, por la Costa del Sol

Cualquiera moderadamente interesado en Oasis, sabrá que los hermanos Noel y Liam Gallagher no son los únicos personajes icónicos de la banda: Paul Arthurs, Bonehead, el guitarra rítmico de la encarnación más mítica del grupo, ha protagonizado su buena ración de anécdotas y episodios típicos del rock and roll. De hecho, hasta Noel le compuso en 1995 una canción 'Bonehead's Bank Holiday' (algo así como 'Los días festivos de Bonehead'): "Irme de vacaciones / Para ver el sol / Porque dicen que bajo el sol es divertido / Conocí a una chica con aspecto peculiar en una playa abarrotada de España / Se llamaba Avaline / Dijo que había venido a España / para pasarlo bien". Hoy, más de 30 años después, Arthurs ha seguido el consejo de Gallagher y lleva unas semanas entre nosotros, documentándolo todo en su página de Instagram.

Fotos de guitarristas flamencos callejeros (con el audio de un tema de Los Brincos), selfis con espejo en pleno Centro Histórico, escenas de playeo en Marbella, retrato del típico puesto de almendras, la típica panorámica del Puente Nuevo de Ronda pero también escenas de shopping en el Aldi y en el MediaMarkt ("No sólo es rock and roll", escribe en uno de los escasos comentarios que acompañan a las instantáneas) nutren desde hace unos días la cuenta de la red de Bonehead, de 60 años, que se pasea con nosotros como uno de los muchos 'guiris' que absorben la luz del sol en Málaga.

Pero él, desde luego, no es un brit más. Un repaso por su anecdotario lo deja claro: se fue de Oasis cuando Noel Gallagher intentó imponer una política de cero alcohol (Arthurs no para de abrir botellas de vino, Gallagher estalló, el guitarra estalló aún más y amenazó con "volverse a Inglaterra"; respuesta de Noel: "Te pediré un taxi").

Otra foto de los paseos de Bonhead por la capital / Instagram de Bonehead

Bonehead, gran amigo de Liam Gallagher, terminó siendo reclutado por éste para su banda posterior, Beady Eye, y para su aventura en solitario. Cuando los hermanísimos anunciaron su vuelta a los escenarios, tras años de, por decirlo finamente, diferencias familiares y artísticas, Paul Arthurs también fue llamado a filas, lo que fue recibido con euforia por los fans [recordemos que es el único miembro del grupo que ha tocado en sus tres primeros álbumes, 'Definitely maybe' y '(What's the story) Morning Glory? y 'Be here now' que sigue en activo]. Porque saben que el guitarra rítmica no es precisamente un actor secundario en esta historia: el propio Noel, preguntado por su implicación en el tour de reunión, sentenció que “Si no fuera por él [Bonehead], nada de esto habría sucedido”. Más allá de su influencia musical en la banda, Arthurs actúa como pegamento entre los volátiles y conflictivos hermanos.

Liam besa a Bonehead, en un photocall / NME

Los problemas de salud han caracterizado los últimos años de Bonehead: en 2022 anunció que padecía un cáncer de amígdala, que terminó superando, y en 2025 tuvo que bajarse de la hiperexitosa gira de reunión de Oasis para tratarse de un cáncer de próstata. Ahora, afortunadamente, está entre nosotros, en una 'bank holiday' que parece infinita. Si ven por las calles a un brit en bermudas, calvo y con look de tipo curtido por la vida, fíjense bien: quizás estén delante de un pequeño mito del rock and roll. Por cierto, para quien le interese: en una de las instantáneas de Instagram fotografía un botellín de cerveza tostada y 0.0. Seguro que a Noel Gallagher le habrá gustado la foto.