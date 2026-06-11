Los Delinqüentes: "El disco ha envejecido bastante mejor que nosotros mismos"

Veinticinco años después de publicar El sentimiento garrapatero que nos traen las flores, Los Delinqüentes atraviesan uno de los momentos más emocionantes de su historia. Lo que comenzó como un concierto para celebrar el aniversario de su álbum debut se ha convertido en una gira multitudinaria que está agotando entradas por toda España. Antes de su llegada a Marenostrum Fuengirola (25 de julio), Diego Pozo 'Ratón' y El Canijo de Jerez hablan sobre el reencuentro, el legado de Er Migue, la vigencia del sentimiento garrapatero y la sorprendente respuesta de varias generaciones de seguidores.

¿Qué sintieron la primera vez que volvisteis a subir al escenario para esta gira?

Diego Pozo 'Ratón': Como dice mi compadre El Canijo, es un orgasmo para el alma. Es juntarte otra vez con tus colegas de toda la vida y tocar estas canciones. Te rejuvenece y te lleva a otro momento de tu vida. Han pasado 25 años muy rápido, pero es mucho tiempo. Y encima tener a Miguel con nosotros, integrado en el espectáculo, multiplica la emoción. Es algo muy difícil de explicar con palabras.

El Canijo de Jerez: Lo primero que pensé fue que había que amortizar la multa que me pusieron los 'civiles' cuando me quitaron el costo de la maleta (risas). Pero cuando salimos al Palau Sant Jordi y vi aquello lleno, me temblaban las piernas. Era una emoción preciosa. Después de tantos años, ver a tanta gente esperándonos fue algo que no tiene nombre.

¿Las canciones suenan distintas después de tantos años?

Diego Pozo 'Ratón': El espíritu sigue siendo el mismo, pero los músicos evolucionan. Si estuviéramos exactamente igual que hace 25 años, sería mala señal. Todos hemos seguido tocando y aprendiendo. La banda es la misma de siempre, pero cada uno ha seguido creciendo musicalmente. Eso se nota, aunque el alma de las canciones siga intacta.

Cuando grabaron aquel primer disco, ¿tenían la sensación de estar creando algo especial?

Diego Pozo 'Ratón': Para nada. Eran canciones hechas sin ninguna pretensión, sin pensar siquiera en grabar un disco. No buscábamos el éxito ni imaginábamos que alguien las seguiría escuchando 25 años después. Lo único que sabíamos es que nos gustaban mucho y que nos lo habíamos pasado muy bien haciéndolas. Con el tiempo hemos comprobado que el disco ha envejecido bastante mejor que nosotros mismos.

La presencia de Er Migue es uno de los momentos más emocionantes del espectáculo. ¿Cómo ha sido ese trabajo?

Diego Pozo 'Ratón': La gira no es un homenaje a Migue, sino al primer disco, pero claro, él cantaba prácticamente todas las canciones y su presencia es inevitable. Su hermano, Manu Benítez, ha hecho un trabajo impresionante recopilando imágenes y audios. Han sido meses revisando material y más de un año de trabajo para integrarlo en el espectáculo.

Además, nosotros no somos de usar inteligencia artificial; la IA no es garrapatera. Todo se ha hecho artesanalmente, recortando fondos fotograma a fotograma para que Migue pudiera estar con nosotros en el escenario. Ha sido una barbaridad de trabajo.

¿Siempre tuvieron claro que tenía que estar presente?

Diego Pozo: Antes incluso de pensar en una gira empezamos a reunirnos con Manu para ordenar el legado de Los Delinqüentes. No teníamos ni redes sociales y muchas cosas estaban dispersas. En ese proceso nos dimos cuenta de que se acercaba el 25 aniversario del disco y pensamos en hacer un concierto en Madrid. Se agotó en dos o tres días y ahí empezó todo.

Seguimos siendo garrapateros y nos gusta ir a la frutería de toda la vida

¿Cómo definen hoy el sentimiento garrapatero?

Diego Pozo: Es una forma de vivir. No mirar a nadie por encima del hombro, no creerte más que nadie por tener más dinero, más éxito o más capacidad. Hay una frase de Uno Más que lo resume muy bien: ser uno más entre todos los peatones de la tierra. Eso es el sentimiento garrapatero.

¿Les preocupa que se recuerde más la fiesta que la profundidad de las letras?

El Canijo de Jerez: Nosotros nunca hemos pensado demasiado en esas cosas. No vivimos pendientes del pasado ni del futuro. Lo que sí vemos es que las canciones han llegado muy lejos y que la gente las ha hecho suyas. Nos emociona ver a personas llorando en los conciertos, tatuajes con frases nuestras o camisetas con nuestras letras. Pero seguimos siendo los mismos de siempre. Seguimos siendo garrapateros y nos gusta ir a la frutería de toda la vida.

Los Delinqüentes durante uno de sus conciertos en Zaragoza / L. O.

La respuesta del público está siendo enorme. ¿Les ha sorprendido?

Diego Pozo 'Ratón': Muchísimo. Cuando anunciamos el concierto de Madrid y se agotó en apenas unos días nos quedamos alucinados. Sabíamos que había cariño, pero no imaginábamos una respuesta tan brutal.

En los conciertos se mezclan seguidores históricos con chavales que ni habían nacido cuando salió el disco.

El Canijo de Jerez: Eso es lo más sorprendente de todo. Estas canciones nacieron entre colegas, en nuestro barrio, sin ninguna pretensión. Eran historias muy nuestras y ahora resulta que son universales.

Lo que más nos impresiona es que la mayoría del público tiene menos de 25 años. Vienen los padres, claro, pero hay muchísima gente joven. Muchos se emocionan al ver a Migue en la pantalla. Nosotros mismos nos emocionamos constantemente cuando vemos lo que significan estas canciones para tanta gente.

Estas canciones nacieron en nuestro barrio y ahora son universales

¿Este reencuentro les ha hecho descubrir algo nuevo sobre vuestra música?

El Canijo de Jerez: Sí. Al volver a ensayar todo el repertorio me he dado cuenta del arsenal que tenemos. Canciones como La caja de mi mollera, El bache, Fumata del ladrillo o Mis condiciones siguen sonando fresquísimas. No deja de sorprenderme lo bien que han envejecido.

¿Hay posibilidad de nuevas canciones?

Diego Pozo 'Ratón': En principio no. La idea era celebrar el aniversario del primer disco y nada más. El Canijo tiene su carrera y yo sigo trabajando en mis proyectos. Pero nosotros somos gente que cuando se junta hace cosas. No estamos pensando en canciones nuevas, aunque tampoco podemos decir que sea imposible. La vida es en directo.

Diego, muchas veces se le ha definido como el pegamento musical del grupo.

Diego Pozo 'Ratón': No lo veo como un peso. Éramos un trípode. Cada uno tenía muy claro cuál era su función. El Canijo y Migue eran enormes compositores y yo siempre he sido más músico, más de arreglos, sonido y dirección musical. Yo ponía mis herramientas al servicio de sus canciones y eso era un placer.

El Canijo de Jerez: Éramos un engranaje perfecto. Diego y Pelayo nos ayudaron muchísimo a desarrollar las canciones. Nosotros llegábamos con nuestras ideas y ellos las hacían crecer. Gracias a eso construimos un sonido propio donde caben Pata Negra, Veneno, Triana, Jimi Hendrix o los Beatles.

El sentimiento garrapatero es no mirar a nadie por encima del hombro

Más de dos horas y media de concierto. ¿Por qué un repertorio tan largo?

Diego Pozo 'Ratón': Porque nos ponen hora para terminar. Si fuera por nosotros tocaríamos cinco o seis horas.

El Canijo de Jerez: Queríamos hacer el mejor concierto de nuestra vida. Decidimos tocar entero El sentimiento garrapatero que nos traen las flores porque ninguna canción debía quedarse fuera. Después añadimos todos esos temas que también forman parte de la historia de Los Delinqüentes y al final nos hemos plantado en 31 canciones. Si no nos echaran de los recintos, tocaríamos treinta más.

Si Er Migue pudiera aparecer cinco minutos en el camerino antes del concierto, ¿qué pasaría?

El Canijo de Jerez: Más que hablar, estaríamos cantando.

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Diego Pozo 'Ratón': Lo primero que diría sería alguna burrada de las suyas. Y después nos pondríamos a cantar una letrita por bulerías para calentar la voz, como siempre. Eso seguro.