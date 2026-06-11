Málaga saldará su cuenta pendiente con Anita Delgado con una ambiciosa exposición

Muchos creen conocer la historia de Anita Delgado pero, en realidad, poco se sabe en profundidad de la malagueña que llegó a ser la princesa de Kapurthala. Así lo consideran Elisa Vázquez de Gey, escritora, y Francisco Zambrana, coleccionista y restaurador, ambos los mayores especialistas en la maharaní, que han preparado 'Soy la princesa de Kapurthala', una exposición que llegará al Málaga Espacio Expositivo Tabacalera (MEET) el próximo otoño y que promete saldar "una asignatura pendiente" de la ciudad natal con su ilustre vecina, "una mujer muy adelantada a su tiempo, de una enorme capacidad de aprendizaje y que se convirtió en un icono de moda".

La muestra se dispone a partir del legado personal de Ana María Delgado Briones (Málaga, 8 de febrero de 1890-Madrid, 7 de julio de 1962), conservado desde su fallecimiento y hallado en 2020: mobiliario, platería, fotografías, diarios persoales, piezas textiles, indumentaria, objetos cotidianos... Por supuesto, no puede faltar el manto de Nuestra Señora de la Victoria que fue donado por Anita en cumplimiento de una promesa (durante el más que complicado parte de su único hijo le prometió a la Virgen que le regalaría el manto más hermoso que jamás se hubiese visto si intercedía por ella).

El espectacular manto donado por Anita Delgado a la Virgen de la Victoria / La Opinión

Pero Vázquez de Gey y Zambrana van más allá e incluyen en la exposición una treintena de obras pictóricas y gráficas relacionadas con la protagonista y sus contemporáneos, que dialogan y contextualizan el stock del legado, además de una colección inédita de fotografías tomadas en la India por Federico Beltrán Masses (responsable del más icónico cuadro de la malagueña). En total, 'Soy la princesa de Kapurthala' se compondrá de más de 400 piezas, un puzzle que permitirá completar un exhaustivo y completo retrato de la Delgado.

La exposición propondrá un discurso "histórico-biográfico", un recorrido vital desde la infancia en la calle Peña de Málaga y el Café de la Castaña (propiedad de sus padres), pasando por el Madrid de las tertulias y las varietés en el que Anita despunta como bailarina, su aprendizaje del lujo en París y la boda con el rajá de Kapurthala, la vida en la India como la primera española en ser princesa del país y, tras la separación de su esposo 18 años después, el regreso a Europa, con intelectuales como Pablo Picasso o Vicente Blasco Ibáñez, entre sus amistades, y, finalmente, sus últimos días en la madrileña calle Marqués de Urquijo. Todo ello, contado por la propia protagonista, ya que la muestra se vertebrará a partir de fragmentos de los diarios y las memorias de Anita en los que explica sus vivencias.

¿Quién fue Anita Delgado?

Muchos conocieron la historia de Anita Delgado a través del libro de Javier Moro 'Pasión india', que llegó a vender más de un millón de ejemplares y que, incluso, llegó a interesar a Penélope Cruz para llevarlo al cine como protagonista y productora. Es lógico que encontrara en la vida de la malagueña los ingredientes de una película: desde el flechazo de Jagatjit Singh de Kapurthala al verla bailar en el Central Kursaal de Madrid hasta la ayuda celestinesca de Valle-Inclán, quien revisó las cartas con que la malagueña, escasamente formada, respondía las misivas de cortejo del príncipe indio; pasando por su íntima amistad con Coco Chanel o la inauguración en la India de un enorme palacio réplica de Versalles con el nombre de la malagueña. Aunque también el biopic debería afrontar o suavizar las cuestiones más espinosas, propias de la época y de una cultura lejana, de la historia de Anita y que relativizan un tanto el romanticismo exótico que se ve de lejos: porque conoció a Jagatjit Singh a los 16 años y cuando se casó con él pasó a ser una de sus varias esposas.

En cualquier caso, como pueden ver, hablamos de una historia inagotable que merece ser contada por su principal protagonista a través de los grandes especialistas en su vida. La cita, en otoño en MEET.