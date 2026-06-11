Cine Abierto 2026 en Málaga: 105 películas gratis en playas, parques y espacios singulares este verano

Cine Abierto 2026 regresará este verano a Málaga con una programación de 105 proyecciones gratuitas repartidas por los 11 distritos de la ciudad. El ciclo, organizado cada año por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, se celebrará del 2 de julio al 13 de agosto y llevará el cine de verano a 18 espacios públicos, entre playas, parques, plazas, equipamientos culturales y enclaves patrimoniales.

La nueva edición volverá a combinar películas para todos los públicos, sesiones familiares, cine español, títulos en versión original subtitulada y proyecciones especiales en lugares singulares. Entre los escenarios más destacados repetirán el Cementerio Histórico de San Miguel y el Cementerio Inglés, que acogerán algunas de las citas más llamativas de la programación.

Cine de verano gratis en Málaga del 2 de julio al 13 de agosto

La programación de Cine Abierto en Málaga arrancará el 2 de julio y se prolongará hasta el 13 de agosto con sesiones repartidas por toda la ciudad. En total, serán 105 películas gratuitas dentro de una agenda que busca acercar la cultura audiovisual a vecinos y visitantes durante las noches de verano.

El ciclo volverá a tener presencia en playas, parques y espacios urbanos de referencia. Según la programación anunciada, habrá 26 proyecciones en playas, 22 en parques y otras sesiones en plazas, centros educativos, auditorios y espacios culturales, hasta completar los 18 puntos incluidos en esta edición.

Proyecciones especiales en cementerios históricos de Málaga

Uno de los apartados más singulares volverá a estar en los cementerios históricos. El Cementerio Histórico de San Miguel acogerá tres proyecciones especiales a las 22.00 horas: ‘Sirat’, de Oliver Laxe, el 16 de julio; ‘Ghostlight’, de Kelly O’Sullivan y Alex Thompson, el 30 de julio; y ‘La buena letra’, de Celia Rico, el 13 de agosto.

También repetirá el Cementerio Inglés de Málaga, donde se proyectará ‘Bird’, de Andrea Arnold, el 9 de julio, igualmente a las 22.00 horas. Estas sesiones refuerzan el carácter diferencial de Cine Abierto, que combina la experiencia del cine al aire libre con espacios de especial valor histórico y patrimonial.

Cine con Firma en el Auditorio Eduardo Ocón

La edición de 2026 renovará además el ciclo Cine con Firma, que tendrá lugar en el Auditorio Eduardo Ocón con películas en versión original subtitulada al español. Las sesiones serán a las 22.15 horas y reunirán varios títulos recientes con recorrido internacional.

El programa incluirá ‘Anora’, de Sean Baker, el 29 de julio; ‘Emilia Pérez’, de Jacques Audiard; ‘Parthenope’, de Paolo Sorrentino; y ‘Flow’, de Gints Zilbalodis, los días 5, 8 y 12 de agosto, respectivamente. Este ciclo se consolida como una de las propuestas más orientadas al público cinéfilo dentro del cine de verano municipal.

Cine español en Tabacalera y matinales familiares en el Albéniz

La Plaza de Tabacalera volverá a ser escenario del ciclo de Cine español, en colaboración con la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales. Las sesiones serán a las 22.15 horas e incluirán ocho películas: ‘La infiltrada’, de Arantxa Echevarría, el 3 de julio; ‘Los destellos’, de Pilar Palomero, el 5 de julio; ‘Marco’, de Aitor Arregi y Jon Garaño, el 8 de julio; y ‘Sorda’, de Eva Libertad, el 11 de julio.

El ciclo continuará con ‘Muy lejos’, de Gerard Oms, el 19 de julio; ‘Una quinta portuguesa’, de Avelina Prat, el 22 de julio; ‘El 47’, de Marcel Barrena, el 25 de julio; y ‘Los Tortuga’, de Belén Funes, el 2 de agosto. Por su parte, el Cine Albéniz acogerá sus Matinales en familia, con 31 proyecciones dirigidas al público familiar a las 11.00 horas.

Todos los espacios de Cine Abierto 2026 en Málaga

Cine Abierto 2026 llegará a 18 espacios distribuidos por los distritos de Málaga. En el distrito Centro habrá sesiones en el Cine Albéniz, el Auditorio Eduardo Ocón, la playa de la Malagueta, el Cementerio Histórico de San Miguel y el Cementerio Inglés.

La programación también se extenderá a Málaga Este, con la playa de El Palo y la playa de Las Acacias; Ciudad Jardín, con el Parque de la Alegría; Bailén-Miraflores, con el Parque del Norte; Palma-Palmilla, con el Parque Martiricos; Cruz de Humilladero, con el Parque San Rafael; y Carretera de Cádiz, con el Parque del Oeste, la playa de la Misericordia y la Plaza de Tabacalera.

Además, habrá sesiones en Churriana, en la Plaza de la Inmaculada; Campanillas, en el CEIP Francisco de Quevedo y el CEIP Cayetano Bolívar; Puerto de la Torre, en la caseta municipal del recinto ferial; y Teatinos-Universidad, en el Parque del Cine.

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La programación completa de Cine Abierto 2026 en Málaga podrá consultarse a través de los canales oficiales del ciclo. La programación completa de Cine Abierto se puede consultar aquí.