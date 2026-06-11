Yellow Sound: un festival de música que reivindica la conciliación y el ocio en familia

Vega, Georgina y Mr Proper protagonizan el Yellow Sound, el festival que regresa a La Térmica y que reivindica la conciliación desde la música y el ocio en familia. El festival vuelve a Málaga con una nueva edición que consolida su papel como referente nacional en la unión de cultura, familia y compromiso social. Impulsado por la Asociación Yo No Renuncio, presidida por Laura Baena, el festival celebrará su tercera edición el próximo 11 de julio en La Térmica, reafirmando su apuesta por un modelo de ocio que pone en el centro los cuidados y la corresponsabilidad. Una apuesta pensada para que las familias puedan disfrutar juntas sin renunciar, visibilizando una de las grandes asignaturas pendientes de la sociedad española: la conciliación.

Yellow Sound nace con una idea clara: demostrar que otra forma de vivir el tiempo libre es posible. En un contexto en el que los cuidados siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres, el festival se presenta como una alternativa que integra música, juego y reflexión social. La cita combina conciertos en directo con zonas de juego y actividades participativas que abordan, desde una perspectiva lúdica, cuestiones clave como el reparto de tareas, la carga mental o el valor social de los cuidados.

La vicepresidenta y diputada de Igualdad, Antonia Ledesma, incide en que “las instituciones tienen un papel muy importante y tienen que poner los medios para que la corresponsabilidad y conciliación sea posible, porque muchas veces no solo basta con la concienciación familiar”. Por eso, asegura Laura Baena, "éste no es un festival cualquiera. Es el festival de las familias corresponsables. Un espacio donde celebramos que cuidar es una responsabilidad compartida y donde demostramos que las familias no tienen que renunciar a su tiempo ni a estar juntas”, ha señalado Laura Baena durante la presentación.

La cita será el sábado 11 de julio en La Térmica, con apertura de puertas a las 18.30 horas. Las entradas ya están disponibles aquí.

¿Qué ofrece Yellow Sound?

El recinto se dividirá en distintos espacios, como zona de conciertos en directo, área de juegos vinculados a tareas doméstico-familiares, zona de cuenta cuentos, actividades lúdicas, baile, tecnología o música y espacios de descanso y reflexión.

Además, el festival incorporará contenidos basados en datos reales de la Asociación Yo No Renuncio sobre conciliación y corresponsabilidad, así como nuevas dinámicas participativas para sensibilizar tanto a niños y niñas como a personas adultas.

Se contará también con el apoyo de Danone, con una zona dedicado a visibilizar la carga mental asociada a la alimentación infantil, una responsabilidad cotidiana que continúa generando una importante carga mental. Esta propuesta está vinculada a los resultados de su reciente estudio, que revela que el 70% de madres y padres identifica la alimentación de sus hijos e hijas como su principal fuente de carga mental diaria.

Esta edición contará también con una zona de ludoteca con actividades guiadas para menores de entre 3 y 6 años, facilitando así la participación de las familias durante toda la jornada.

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