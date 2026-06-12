El Thyssen propicia el necesario regreso de Manuel Franquelo a su ciudad natal

En unos tiempos, los actuales, en que la Inteligencia Artificial acapara una de las grandes conversaciones artísticas (¿deben el arte y el algoritmo colaboran? ¿sería necesario desterrar la noción de la creación como chispa casi mágica e incluirla en los patrones de la ciencia?), Manuel Franquelo supo encarnar una vía dialogante, fructífera y desprejuiciada. El malagueño, fallecido hace sólo dos años, fue artista e inventor, pintor y grabador de maestría técnica e ingeniero, cultivador del hiperrealismo (con fondo, no sólo forma) y responsable de un escáner fundamental en la conservación de obras de arte y hasta de tumbas de faraones. Ahora, el Museo Carmen Thyssen propicia un reencuentro de Franquelo con su tierra, la que abandonó definitivamente a los 18 años para estudiar Ingeniería de Telecomunicaciones y Bellas Artes, en su primera exposición monográfica entre nosotros, 'El lenguaje de las cosas' (hasta el 12 de octubre).

Una de las obras que componen la muestra de Franquelo / Álex Zea

La muestra, en el Espacio ArteSonado del Palacio de Villalón, incluye la carpeta de grabados homónima que le valió el Premio Nacional de Grabado en 1998 y con la que exhibió un magisterio formidable en su amplia mirada hacia la realidad: "Supo captar hasta las motas de polvo que reposaban sobre su estantería y, por tanto, el paso del tiempo", reflexiona Lourdes Moreno, directora artística de la pinacoteca, en la presentación de la exposición.

Cuando un vaso adquiere una dimensión existencial

Según Moreno, el malagueño dedicó "parte de su obra pictórica a plasmar los objetos cotidianos e insignificantes que reposaban en su mesa, creando bodegones que resultan a veces inquietantes por esa manera de plasmar la realidad de una forma tan auténtica y ofreciendo también un efecto hipnótico". Un simple vaso adquiere, gracias a los ojos y las manos de Manuel Franquelo, una dimensión casi existencial. Y es que, en palabras de Manuel Franquelo Giner, su hijo, el artista "le daba la palabra a los objetos para que fueran ellos los que hablaran".

El hijo y la viuda del artista, con Mariana Pineda y Lourdes Moreno, en la presentación de la muestra / La Opinión

Elena Giner, viuda del artista, quiso destacar cómo Franquelo dedicaba "muchísimo tiempo a investigar" antes de ponerse manos a la obra. "En aquel momento, cuando no había ni inteligencia artificial ni chatbots, y no era tan fácil acceder a la información, para saber más sobre tecnología, telecomunicaciones o arte contemporáneo, se suscribía a revistas de fuera, incluso francesas sin saber francés, que le llegaban a casa", abundó su hijo.

Siempre fue Manuel curioso, esforzado y perfeccionista (creó su propio aerógrafo tras comprobar que ninguno de los disponibles en el mercado le satisfacía), resalta la viuda, y quien recuerda que "no le daba importancia a su trabajo, decía que cualquiera lo podía hacer si tenía el interés suficiente".

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Ambos, Elena y Manuel hijo, resaltan la importancia de esta primera monográfica en la ciudad natal, porque su padre "siempre pensaba que Málaga no le quería, porque nunca tuvo un espacio así para exponer su obra, y estaba apenado".