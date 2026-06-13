El Festival de la Cueva de Nerja regresa tras un inédito paréntesis

La Fundación Cueva de Nerja adelantó este viernes de manera oficial, justo al conmemorarse los 66 años de su apertura al público como monumento turístico, que habrá edición número 64 de su festival de música, uno de los más antiguos de España. En un comunicado indicó dicho organismo público que en «unos días» se presentará el cartel con los conciertos previstos para este verano, después de un paréntesis inédito en 2025.

Recordemos que el pasado año no pudo celebrarse como consecuencia del proceso administrativo por el que se licitaba su organización para todo un lustro. Resueltas las condiciones administrativas y de nuevo adjudicado durante esta primavera, los responsables del monumento más visitado de la provincia prevén dar a conocer en breve su cartel y, si se repite el proceso de anteriores ediciones, iniciar justo en este momento la puesta a la venta de las entradas.

Con las restricciones para la conservación del interior de la cavidad, la Fundación acometió hace ya años obras para poder albergar un auditorio al aire libre, situado en los jardines del propio monumento, con capacidad desde 2024 para más de 3.000 espectadores. Si se repite la fórmula de hace dos años volverá a inundarse este espacio de sonidos musicales, con artistas de talla internacional, a lo largo del mes de julio y la primera quincena de agosto.

La cavidad nerjeña situada junto a la localidad de Maro abrió al público otro 12 de junio, el de 1960, justo con la celebración en su interior de una actuación musical. Así se puso en marcha un festival de música y danza que serviría cada año para conmemorar su inauguración. En aquella primigenia edición tomaron el escenario acondicionado para la ocasión, en la posteriormente denominada como Sala del Ballet, precisamente el ballet francés de La Tour de París.

Concierto en la Cueva de Nerja / L.O.

Uno de los certámenes más antiguos de España

La Fundación Cueva de Nerja incidía este viernes en que se trata de uno de los tres certámenes más antiguos de España, junto con los de Santander y Granada. El presidente del organismo y a su vez subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas, quiso aprovechar esta efeméride para confirmar públicamente la celebración este año del festival que de manera excepcional no pudo desarrollarse en 2025.

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La confirmación ha llegado justo unas horas después de conocerse la anulación, a una semana para su inicio, de la primera edición del festival Solaris Nerja. La organización de este otro ciclo de conciertos justificó su decisión por la insuficiente venta de entradas.