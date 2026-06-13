El malagueño Miguel Ángel Santos Guerra indaga en el efecto Gólem: "Decirle a un alumno 'Tú no vales' es ponerle encima una losa que le va a aplastar"

¿Qué es el efecto Gólem y por qué ha querido dedicarle un libro?

Creo que, entre docentes, es bien conocido el efecto Pigmalión. No se ha reflexionado tanto sobre el reverso del mismo, que es el efecto Gólem. Es decir, la formulación de profecías negativas. Consiste en decirle a un alumno (o a un hijo): «Tú no vales», «Tú no podrás», «Tú no serás capaz»… La profecía de un suceso se suele convertir en el suceso de la profecía. Se trata, pues, de una profecía de autocumplimiento. No hay mayor opresión que aquella en la que el oprimido mete en su cabeza los esquemas del opresor. La profecía puede hacerse sobre una persona, sobre un pequeño grupo, sobre una clase entera e, incluso, sobre un colectivo. Me decidí a escribir este libro ante la sugerencia de muchos profesores y de algunos padres que me advertían sobre la frecuencia y la importancia de este fenómeno dañino.

En el prólogo recuerda: «La palabra autoridad procede del verbo latino auctor, augere que significa hacer crecer. Tiene autoridad aquella persona que anima, impulsa, estimula, motiva y hace crecer. Quien machaca, humilla, silencia y desanima sólo tiene poder». Sin embargo, ¿por qué tantas veces los padres y los profesores caen en lo segundo?

Las palabras son como escaleras por las que se sube hacia la comprensión y la liberación, pero por las que también se baja a la confusión y a la dominación. El problema no es que no nos entendamos sino creer que nos entendemos cuando con las mismas palabras estamos diciendo cosas no solo diferentes sino contrarias. Esto sucede con las palabras autoridad y educación A veces confundimos educación con adoctrinamiento y autoridad con poder. Holderlin utilizaba una hermosa metáfora para hablar de educación. Decía: los educadores forman a sus educandos como los océanos forman a los continentes: retirándose. La tentación consiste en anegarlos: pensar, decidir y responsabilizarse por ellos y por ellas… Lo que nos dicen los hijos y los alumnos es: «Ayúdame a hacerlo solo, a ser yo mismo».

A veces confundimos educación con adoctrinamiento y autoridad con poder

¿Es tan simple como una proyección hacia los demás de las propias frustraciones?

Es una causa que no se puede descartar pero pienso en otras: es más fácil, más cómodo y más placentero imponer que motivar, mandar que promover, silenciar que hacer crecer.

¿El buen maestro ha de ser optimista?

La educación es una tarea intrínsecamente optimista porque se basa en un presupuesto indiscutible: el ser humano puede aprender, el ser humano puede mejorar. La educabilidad se rompe en el momento que pensamos que el otro no puede aprender y que nosotros no podemos ayudarle a conseguirlo. Es tan consustancial el optimismo a la educación como mojarse para el que va a nadar. Sin optimismo podemos ser buenos domadores pero no buenos educadores. Hay otros motivos para el optimismo. Me refiero a las consecuencias que lleva consigo la tarea docente. Enseñar no es solo una una forma de ganarse la vida; es, sobre todo, una forma de ganar la vida de los otros. Hay optimismo también en las emociones que suscita y requiere el ejercicio de la profesión, una profesión que gana autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseña.

No hay mayor opresión que aquella en la que el oprimido mete en su cabeza los esquemas del opresor

En el libro incluye casos reales de personas que nacieron en la más absoluta pobreza, fueron desmotivados por sus profesores para terminar, por ejemplo, logrando un doctorado. Uno de esos alumnos buscó reencontrarse con su maestra 37 años después. «Me equivoqué contigo», le dijo. «Esa declaración fue como una liberación que, sin desearlo ni pedirlo, encontré en ese abrazo de mi amada profesora», describió el antiguo alumno. ¿Conoce muchos casos así?

Sí, conozco casos. En el libro hay otro en el que el profesor reconoce que hubo un tiempo en el que era un ladrón de sueños. Es muy positivo que el docente reconozca el error. Le honra la humildad, la sinceridad y el valor que se necesitan para hacerlo. Este libro está destinado a conseguir que padres y educadores no tengan que arrepentirse de haber perjudicado a quienes tenían el deber de cuidar y de animar. Decirle a un alumno «tú no vales» es ponerle encima una losa que si no se quita de encima le va a aplastar. Como decía más arriba, la profecía de un suceso se suele convertir en el suceso de la profecía.

La persona que recibe profecías limitantes a lo largo de su vida, en la escuela y en casa, ¿cómo puede romperlas cuando se ha habituado a ellas?

La clave está en el fortalecimiento de la autoestima. Por eso, además de dedicarle a esta cuestión la primera parte del libro, incluyo 25 ejercicios para desarrollar la autoestima en la familia y en la escuela. Otra forma de hacer frente al efecto Gólem es transformar la profecía en un reto, en un acicate para demostrar a quien la formula que estaba equivocado. En uno de los 22 casos de superación que presento, una alumna cuyo profesor de EGB le decía que nunca llegaría a obtener el Graduado Escolar, cuando le pregunté cómo había reaccionado ante esta premonición, dijo en la clase: «Yo mostraba el dedo corazón». Le dije muy de veras: «A ti te salvó el dedo corazón. Si no lo hubieras sacado, no estarías ahora en la Universidad». Cuando en las prácticas se encontró con su profesor y se identificó como su exalumna, le dijo que ella era el único caso en el que se había equivocado. Es importante también ayudar al destinatario a liberarse de la profecía. Por eso termino así el relato de ese caso: «Si alguien hace sobre ti una profecía destructiva, un vaticinio demoledor, no te olvides y saca el dedo, corazón». Es decir, saca el dedo corazón, corazón mío, porque te quiero, porque me importas, porque tu fracaso es mío, por tú me dueles.

Una forma de afrontar el efecto Gólem es transformar la profecía en un reto

¿Quien recibe profecías limitantes acaba también dándolas a otros? Es decir, ¿es como una 'maldición' que se va pasando de generación en generación?

Pienso más bien que sucede al revés. Quien se ha visto dañado por este tipo de profecías, quien ha experimentado la dureza de esas etiquetas tan injustas y de esas comparaciones desalentadoras procura que no se repita en otras personas esa ingrata experiencia.

Habrá personas que reciben las profecías limitantes que las usen como excusas para no esforzarse. «Si ya está claro que no tengo talento para las Matemáticas, ¿para qué me voy a esforzar y estudiarlas?».

Claro que tiene responsabilidad aquella persona que, de forma tan gratuita como perversa, hace una profecía destructiva, un vaticinio desmotivador. Decirle a una persona que no será capaz es condenarla a un fracaso casi inevitable. En eso consisten las profecías de autocumplimiento negativas. El mecanismo es precisamente el que apunta: puesto que me dicen que no valgo para estudiar Matemáticas, no las voy a estudiar. La persona utiliza el vaticinio como una excusa. Mi propuesta es precisamente la contraria: convertir la profecía en un reto, en un desafío, en una forma de demostrar al presunto profeta que estaba equivocado. Durante muchos años he escuchado a padres y profesores la petición de que no abandonase esta cuestión en mis escritos porque estas profecías negativas eran muy frecuentes y muy perniciosas en las familias y en las escuelas. Puedo dar fe de que, frecuentemente, cuando abordo esta cuestión en clases, conferencias y conversaciones, siempre aparece alguien que fue víctima del efecto Gólem o que conoce a alguien que pasó por ese trance.

Luego está el efecto contrario: el de profesores que se percatan de habilidades excelentes en sus alumnos y les sobreestimulan y les llenan la cabeza de ambiciones y expectativas que, por lo que sea, a veces no terminan cumpliendo, lo que genera frustración. Eso daría para otro libro, ¿verdad?

Claro que daría para otro libro. Es un peligro real e importante. Cuando utilizo la palabra autoestima, suelo acompañarla de este tipo de adjetivos: justa, adecuada, precisa, ajustada, rigurosa, certera… Es decir, que tanto el autoconcepto como la autoestima tienen que corresponderse con las capacidades, con las potencialidades reales de la persona. Como bien apuntas, cuando se ponen metas inalcanzables se condena al individuo al fracaso y a la frustración.