Literatura
Presentan un libro sobre Cervantes a través de sus documentos
El académico Alfredo Alvar Ezquerra desvela la figura de Cervantes a través de su obra 'Cervantes. La verdad sobre el hombre a través de sus documentos', editada por La Esfera de los Libros
El historiador granadino Alfredo Alvar Ezquerra, premio Andalucía de la Crítica 2026 al mejor ensayo y académico correspondiente en Madrid de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, presentó el pasado jueves, en la sede que la institución malagueña tiene en el Museo de Málaga, el ensayo Cervantes. La verdad sobre el hombre a través de sus documentos, editado por La Esfera de los Libros. La presentación corrió a cargo del filósofo y escritor Gabriel Albiac, académico correspondiente de San Telmo en Madrid y del pintor y abogado José Manuel Cabra de Luna, presidente emérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.
Lo que ofrece el profesor Alvar Ezquerra en esta obra es una biografía de Miguel de Cervantes basada en documentos reales sobre el escritor y el hombre. Los documentos, a su vez, pueden ser consultados por los lectores a través de códigos QR insertados a lo largo del libro, mediante los que se puede descargar la transcripción completa.
Bibliografía del autor
Alfredo Alvar Ezquerra (Granada, 1960), especialista en los siglos de Oro y profesor investigador del CSIC, tiene en su haber libros como Austrias. Imperio, poder y sociedad, Felipe IV El Grande, Un maestro en tiempos de Felipe II, La emperatriz (biografía sobre la esposa de Carlos V Isabel de Portugal), El duque de Lerma, El arzobispo Carranza desde la microhistoria. Una correspondencia inédita entre el Rey y su embajador en Roma (1569-1572) o Elcano y Cervantes, descubiertos por Ceán y los ilustrados.
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