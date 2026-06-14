El mundo de los 'youtubers' llora la muerte de Gaspi, de 23 años

La muerte del 'youtuber' Gaspi ha sido como un jarro de agua fría. Con apenas 23 años, era una de las personalidades más queridas del mundo de YouTube por sus vídeos de humor absurdo y bizarro en las que solía tener como objetivo poner nerviosa a la gente con comportamientos extraños para provocar después unas risas. Algo que formaba parte de su personaje al que llevaba como nombre en el canal, su alter ego creado a lo largo de los años a partir de una personalidad en realidad mucho más introvertida y tímida.

Ahora, tras su muerte en un accidente de helicóptero este domingo en Río de Janeiro, los 'streamers' han compartido su noticia y han lamentado la trágica noticia:

El Xocas, famoso 'streamer' español, ha sido de los primeros en reaccionar: "Acaba de fallecer Gaspi. Increíble lo injusta que es la vida. Se va con 23 años uno de los tipos más graciosos y majos que he conocido en mi vida. Que descanse en paz", ha lamentado. En la misma línea The Grefg ha dicho: "Dios mío, acabo de leer lo de Gaspi. Qué shock, qué tristeza, qué vacío. No salen ni las palabras, descansa en paz muchacho".

Ibai Llanos tamién se ha pronunciado: "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos". Este había protagonizado muchos vídeos con el argentino y también lo había invitado a su Velada del Año 5 en Sevilla.

La Cobra, 'streamer' que se ha enterado de la muerte del argentino en pleno directo, ha recordado su proceso en la Velada: "Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estílo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos. La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estes en nuestro corazón por siempre, nunca serás olvidado. No me siento capacitado para llamarte amigo, pero quiero decirte que me alegro mucho de haber coincidido en tu camino. Que en paz descanses, leyenda", ha escrito.

También Jordi Wild, con quien hizo un vídeo en su serie de pódcasts publicados en YouTube en el que precisamente desmoronaba esa fachada del alter ego y hablaba más como Gaspar Prim Díaz, ha expresado su dolor: "Aún no me atrevo a decir si lo de Gaspi es real, ojalá que no. Pero si es así, qué injusto y qué puta mierda es la vida a veces", ha escrito el 'youtuber' español.

La muerte de Gaspi deja un enorme vacío en una generación de jóvenes que encontró en sus vídeos una forma distinta de reírse de lo absurdo, de lo incómodo y de lo inesperado. Y, tras ese personaje tan extravagante que conquistó internet, quienes lo seguían seguro que lo recordarán como ese Gaspar Prim Díaz cercano, sensible y querido por todos.

Noticias relacionadas

Su fallecimiento ha golpeado con fuerza al mundo del streaming, pero también ha sacudido a todos quienes lean y descubran quién era ese muchacho de 23 años que con tan solo decir un "¡Buenas!" ya revolucionaba Youtube.