Antonio Orozco recalará con su gira en Fuengirola: «El público me genera respeto, una tremenda inquietud y un poquito de miedo»

A sus 53 años, Antonio Orozco reconoce que cuando produce nuevos temas es «un juez muy complicado para mí mismo y si alguien tiene capacidad para hacerse daño, me lo hago yo solo». Inmerso ya en La Gira de Tu Vida que desembarcará en Málaga en agosto (15 de agosto) y tras la que se tomará un descanso de «mínimo dos años», el cantante barcelonés señala que, en la música, «la propuesta más honrada y humilde que se puede hacer es decir ‘gracias por esto y esto va por ti’» y este nuevo tour es «en honor a todas las personas que nos han traído hasta aquí».

Dedicó su gira anterior a su vida y la nueva, a la de su público. ¿Cómo se gesta esta aventura en los escenarios?

Fue un año flipante, la primera vez que tuve la oportunidad de hilar desde la primera actuación hasta la última eligiendo todos y cada uno de los lugares donde iba a estar. Elegimos el lugar, la cantidad de gente, el espacio, la ciudad y fue una gira armonizada. Y después de que prácticamente hicimos sold out en todas las ciudades y que nos empezaron a pedir conciertos para 2026, dije: «La diferencia la tenemos que montar de una forma clara». En vez de que sea ‘la gira de mi vida’, vamos a intentar que sea la gira de la vida de la gente que viene al concierto. Hicimos un montón de juegos a través del Instagram y de Facebook y fue realmente impresionante como, al final, hemos sido capaces de hacer la gira que le gusta a la gente. La propuesta más honrada y humilde que se puede hacer es decir «gracias por esto y esto va por ti». Es una gira en honor a todas las personas que nos han traído hasta aquí.

¿Qué transmiten esas vivencias compartidas con los que están al otro lado del escenario a la vida de un artista?

Lo primero que me transmite el público es respeto, después una tremenda inquietud y por último hay un poquito de miedo también. A veces estoy muy acojonado cuando hago una canción nueva porque me convierto en un juez muy complicado para mí mismo y si alguien tiene capacidad para hacerse daño, me lo hago yo solo. No invito a nadie. Cuando estás escribiendo canciones nuevas y te tienes que enfrentar a las que escribiste antes, aparece siempre la figura del público como máximo exponente y hay que tener un respeto absoluto hacia la gente que, en definitiva, es la que me permite vivir y seguir soñando.

¿Es más difícil atraer a nuevo público o mantener al que le ha seguido durante décadas?

Hay una especie de momentum en la industria musical, en las grandes compañías, de intentar abarcar siempre al nuevo público, al más joven. Y es algo totalmente natural, pero somos muy capaces de olvidarnos de la gente que nos ha traído hasta aquí. Entonces, El tiempo no es oro, que es mi último álbum, está escrito y dedicado a todas las personas que nos han traído hasta aquí. En este último año mucha gente se ha sumado, lo dicen los algoritmos. Pero realmente, más allá de los números, hay una cuestión emocional que tiene que ver con eso de «Dios mío, ¿será verdad todo esto que está pasando?. Y si es verdad, por favor, que no se acabe nunca».

A veces ese tiempo es oro, ¿no?

El tiempo no es oro. Por eso se me llena la boca cuando digo que este es el disco más caro que he hecho en mi carrera, porque es al que más tiempo le he dedicado.

La vida me ha llevado por lugares que han sido bastante complejos de transitar y ahora me ha traído a un lugar precioso

Tras un disco tan personal, ¿a qué se agarra uno para seguir haciendo música?

Tengo una niña de cuatro años, tengo que pagar el colegio y tenemos que llevarla al cole por las mañanas. Yo no tengo tiempo para perder, tengo un montón de cosas que hacer y mi trabajo es una de las cosas más importantes de mi vida. Intento dedicarle todo el tiempo porque creo que, a través de las canciones, muchas veces se puede llegar al corazón de la gente y para mucha gente, aunque no lo pueda parecer, las canciones y la música es muy importante. Intento cumplir mi papel y si hay gente que espera lo que hago, yo lo hago de todo corazón.

Decía hace un año en otra entrevista que estaba «en el mejor momento» de su vida. ¿Sigue instalado usted en ese momento vital?

Estoy en un momento tan bestia que muchas veces cuando me subo el escenario no lo puedo creer. Para mí todo ha sido muy difícil. He ido canción por canción, día a día, disco por disco, momento por momento. Hoy todo es rutina y lo que parece es mentira, pero te prometo que con mucha diferencia es el mejor momento que estoy viviendo. No solamente en lo profesional, que también, sino en lo personal me siento bien. Después de lo que he cantado, de un libro, de un documental... ha sido todo un monográfico de mi vida, pero valía mucho la pena contar esta historia y hay mucha gente que se refleja en el hecho de que la vida vacía. A mí me llevó por lugares que han sido bastante complejos de transitar y ahora me ha traído a un lugar precioso y me encanta contarlo.

Siempre ha defendido el trabajo que hay detrás de cada paso de su carrera. Cuando hay momentos o giras de varios meses como la que ha iniciado, ¿cómo consigue desconectar?

Pues mira, tras el último concierto, que es el día 22 de diciembre en Barcelona en el Palau Sant Jordi, este que te está hablando se quita de en medio durante un montón de tiempo. Me voy de los escenarios mínimo dos años. Así es como uno se reinventa, enfrentándose al día a día, a las nuevas canciones, a los nuevos proyectos y al que hay que volver a empezar. Cuando tú inicias un nuevo proyecto, todo lo que has hecho hasta ese momento no vale para nada. Y entonces o vuelves a empezar como si fuese la primera vez o no funcionan las cosas. Hay que apagar para volver a arrancar.

Después de las dos giras, del libro, del documental, de estar en 'La Voz'. ¿Se ha visto ya a Antonio Orozco en todas sus facetas o aún queda algo secreto?

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Mira, te voy a decir una cosa que no he dicho antes. En el mes de febrero, he entregado y acabado ya 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca. Un musical. Llevo tres años haciendo ese proyecto y probablemente saldrá en las cartelas en 2027 ó 2028. Ésta probablemente sea la única faceta que no se ha visto todavía. Bueno, ésa y actor de cine porno, pero que creo que por ahí no voy a estar todavía.