El Festival de Cine Francés de Málaga celebrará su 32ª edición del 16 al 23 de octubre

El Festival de Cine Francés de Málaga ya tiene fechas para su próxima edición. La Alianza Francesa de Málaga ha anunciado este lunes que el certamen celebrará su 32 edición del 16 al 23 de octubre, con una nueva semana dedicada al cine francófono y a los preestrenos exclusivos en la ciudad.

Con una media de 15.000 espectadores en sus últimas convocatorias, el festival se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del otoño malagueño y como uno de los encuentros dedicados al cine en francés más relevantes de España. La nueva edición cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la Embajada de Francia.

‘Révolution du regard’: esta nueva edición se prepara para mostrar un retrato actual del cine como manifiesto de la realidad que atraviesa la sociedad / L.O.

Una mirada incómoda al presente

El lema elegido para esta edición es Révolution du regard, traducido como La revolución de la mirada. Bajo esa idea, el festival quiere poner el foco en el cine como herramienta para interpretar una realidad social cada vez más compleja.

“Desde el Festival de Cine Francés de Málaga llevamos años observando cómo ficción y realidad se entrelazan, reflejando las complejidades del mundo contemporáneo”, ha señalado Sullivan Benetier, director de la Alianza Francesa de Málaga y del certamen.

La organización defiende que el momento actual va más allá de unos simples “tiempos convulsos” y que muchas personas sienten que tienen cada vez menos control sobre sus vidas, pese a los avances tecnológicos. A partir de esa reflexión, el festival plantea una programación que invitará al espectador a mirar de frente realidades incómodas, desconocidas o poco representadas.

“Ya estamos trabajando en una selección de películas potentes para el 32FCFM, y a estas alturas ya podemos observar cómo el cine actual empieza también a requerirnos cierta incomodidad como espectadores. La de enfrentarnos a otras realidades, que a veces desconocemos, o las que no hemos mirado directamente a los ojos”, ha explicado Benetier.

Cartel de la 32ª edición del Festival de Cine Francés de Málaga / L.O.

Un cartel inspirado en Delacroix

El cartel de esta edición ha sido realizado por Estudio Santa Rita, responsable de la identidad visual del festival desde hace una década. La imagen parte de una reinterpretación contemporánea y cinematográfica de La Libertad guiando al pueblo, la obra de Eugène Delacroix fechada en 1830 y considerada una de las cumbres del romanticismo francés.

La propuesta recupera algunos elementos de la pintura original, como el dramatismo, la composición piramidal y la energía de la escena, pero los lleva a un lenguaje visual actual. El resultado es un cartel que convierte la bandera en un dispositivo de reivindicación cultural y construye un ojo a partir de dos manos, como símbolo de la empatía que la cultura reclama a la hora de mirar.

La imagen conecta así con el espíritu de esta 32 edición: defender la importancia del cine y la cultura como espacios desde los que ampliar la mirada y comprender mejor el mundo.

32 años de cine en francés en Málaga

La programación completa del Festival de Cine Francés de Málaga 2026 se dará a conocer en los próximos meses. El certamen volverá a contar con largometrajes, cortometrajes y documentales que optarán a los distintos premios de su palmarés.

Como en anteriores ediciones, habrá un jurado profesional, un jurado joven y otro formado por estudiantes de la Alianza Francesa de Málaga, con el objetivo de mantener el diálogo entre la cultura española y la francófona. El festival también reforzará esa conexión entre cine, educación e idioma, una de sus señas de identidad desde sus inicios.

Además de la sección oficial, el programa incluirá presentaciones especiales, una sección retrospectiva, conciertos y actividades infantiles y familiares.

El festival recibió el pasado año una media de 15.000 espectadores / L.O.

Películas que han marcado el festival

Por la sección oficial del certamen han pasado en los últimos años títulos como Anatomie d’une chute, de Justine Triet; Les Misérables, de Ladj Ly; Hors Normes, de Olivier Nakache y Éric Toledano; La Nuit du 12, de Dominik Moll; o Muganga, de Marie-Hélène Roux, ganadora en 2025 del Premio del Jurado Profesional y del Premio del Público.

Todas ellas forman parte de una línea de programación que ha situado al festival como una ventana privilegiada al cine francófono contemporáneo y a películas capaces de cuestionar la forma en que el espectador mira la realidad.

A lo largo de su historia, el FCFM ha recibido en Málaga a figuras como Juliette Binoche, Rossy de Palma, Victoria Abril, Dominique Besnehard, Franck Dubosc, Ángela Molina, Paul Kircher, Maurice Barthélémy, Isabelle Nanty, Benjamin Voisin, Julie Gayet, Carmen Maura, Abd Al Malik, Lucie Boujenah, Marc Fitoussi, Aïssa Maïga y Audrey Lamy, entre otros nombres del cine europeo.

Sedes del Festival de Cine Francés de Málaga

Las actividades de esta 32 edición se desarrollarán en distintos espacios culturales de la ciudad, entre ellos la Alianza Francesa de Málaga, el Cine Albéniz, el Centre Pompidou Málaga, el Ateneo de Málaga, la Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo y La Térmica.

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Con esta nueva edición, el Festival de Cine Francés de Málaga vuelve a reivindicar su papel como una cita clave para descubrir el cine francófono más reciente y para seguir entrenando, desde la pantalla, una mirada más crítica, diversa y abierta.