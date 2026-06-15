Festivales de música y la burbuja que nunca explota

El ecosistema de festivales musicales está en plena transformación y parece que se va a imponer el darwinismo. Hay voces, quizás desde el 'poptimismo' pero no sin parte de razón, que afirman que ya se ha instalado en el imaginario colectivo una "cultura de festivales" y lo refrendan con los datos del Anuario de la Música 2025: más de medio millón de asistentes a las cuarenta citas más populares, con incrementos porcentuales continuados. Sin embargo, las cifras espectaculares conviven con el goteo de cancelaciones de festivales por la baja venta de entradas: estos días, por ejemplo, el Fortaleza Sound de Murcia (con un cartel liderado por Amaia, Siloé y La M.O.D.A.) y, en nuestra tierra, la anunciada expansión por la provincia (Nerja, concretamente) del Oh, See! capitalino, que también se cae por la cantidad insuficiente de tickets despachados. Son sólo dos ejemplos, pero hay muchos más.

Se ha convertido en un cliché, también parcialmente apoyado en la realidad, lo de los ya llamados 'festiguales': sí, hay muchos carteles que repiten los nombres acostumbrados del indie nacional (y que uno ya dice de carrerilla como cualquier once histórico de tu equipo de fútbol favorito). No era el caso del Oh, See! Nerja, que había fichado a Shego, Ginebras, Puño Dragón y Rata, entre otros nombres incipientes pero con buena prensa de lo alternativo, bandas que, de momento, no tocan hasta en la casa de tus padres, que, aún así, ha sufrido el destino de su muerte antes de nacer. La respuesta a la pregunta no es tan simple.

En el Reino Unido echaron el cierre 180 festivales en sólo cinco temporadas

Porque hablamos de un fenómeno mundial: por ejemplo, sólo en el Reino Unido en 2024 desaparecieron 60 festivales de música, consolidando una tendencia que ha hecho que cerca de 180 citas de este tipo hayan bajado la persiana en cinco temporadas. Porque esto tampoco es nuevo: desde hace más de 15 años que se viene hablando de la burbuja de los festivales (que a este paso va a ser como la de la vivienda). Mientras eso ocurre, grandes fondos de inversión se apropian de algunos de ellos. Suele pasar en la vida: las tendencias y factores clave, incluso los aparentemente contradictorios, no son excluyentes y conviven en una desarmonía que llamamos realidad.

¿Por qué buscar nuevas estrategias?

En España se celebran cada temporada unos 1.200 festivales de música, una cifra que desde el mismo sector consideran disparatada. Independientemente de que, quince años después de empezar a hablar de ello aparezcan o no señales del boom de la burbuja, los observadores aseguran que hay "cierto desgaste" de la denominación de "festival", asegura Javier Arnáiz, codirector de Mad Cool. La proliferación de citas ha terminado manoseando el término, por no hablar de la cuestionable calidad de algunos de los carteles ("Algunos promotores organizan por el mero hecho de obtener una exención fiscal", sentencia Arnáiz). El festival como experiencia, como fiesta, ha caído en popularidad tras la euforia postpandémica, ante nuevas tendencias como, por ejemplo, las residencias de los grandes artistas: ahora son los fans son los que se desplazan para ver a los artistas y no viceversa.

Paralelamente, la producción de una cita musical de este tipo se ha encarecido notablemente: los cachés de los artistas, los gastos de la producción de eventos, el alquiler de los equipos, los transportes… Y los sueldos no crecen al mismo ritmo, lo que limita las posibilidades del público, que se hace más selectivo: los que antes viajaban a un macrofestival de Madrid o Barcelona y luego acudían a citas de cercanía, ahora se quedan solo con la cita gigantesca, la marca consolidada, la que garantiza los nombres más potentes. Es lo habitual: sobrevivirán los más fuertes, los hiperfinanciados; caerán los más frágiles ante la sobreoferta.

Es lo habitual: sobrevivirán los más fuertes, los hiperfinanciados; caerán los más frágiles ante la sobreoferta

La advertencia del Oh, See!

¿Qué les queda a estos últimos, los eslabones más débiles de una cadena larguísima? El año pasado, los responsables del propio Oh, See! ya anunciaron un cambio de estrategia empujado por "las dinámicas del mercado, los cachés desorbitados, la competencia entre macrofestivales o el hecho de que los mismos grupos estén en decenas de carteles cada verano". ¿Su idea? Fichar a "artistas emergentes con un presente brillante y un futuro enorme, nombres consolidados que sí encajan en un festival sostenible y descubrimientos que nos devuelvan la ilusión por la música en directo, y un ambiente que sea difícil de encontrar en un recinto gigantesco". En una palabra, singularización ante lo que viene: "Si la dinámica de los festivales sigue siendo la actual, esto supondrá una herida de muerte no sólo para muchos promotores sino también para la esencia que motivó el nacimiento de los festivales indies en España", argumentaron entonces. Este año lo han sufrido en sus propias carnes con la cancelación de su primera expansión por la provincia, el citado 'hermano menor' nerjeño.

La 'coachellización' del Weekend Beach

En su reformulación están también los programadores del inminente Weekend Beach de Torre del Mar, una cita más que heterogénea del verano musical pero que por primera vez este año busca en su cartel la convivencia entre artistas del rock, el punk y el hip hop como Biznaga, Mägo de Öz o Morad y el pop ultracomercial de superestrellas nacionales como Ana Mena, David Bisbal o Abraham Mateo. ¿Está en esta especie de 'coachellización' de los festivales masivos, que abren sus puertas incluso a antítesis musicales (Bisbal vs Biznaga), sus posibilidades de supervivencia? Algunos no lo ven claro, como Ramón Martín, uno de los responsables del ciclo madrileño Noches del Botánico: "A muchos festivales les falta filosofía. No se trata de poner a un artista detrás de otro".

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Y asistiremos a más rebrandings y rediseños de estrategias para adaptarse a un sector que parece haber iniciado un proceso de redimensionamiento y de contención.