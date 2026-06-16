Alhautor, una de las apuestas más singulares del verano musical malagueño, ficha a Lole Montoya, Papá Levante y VVV [Trippin'you]

El festival Alhautor celebrará su séptima edición del 30 de julio al 2 de agosto en la Finca El Portón de Alhaurín de la Torre con artistas como Lole Montoya, Papá Levante, Parquesvr, VVV [Trippin'you] y El Mató a un Policía Motorizado.

Alhautor cumple siete años reafirmando una forma de entender la cultura que pone el foco en la experiencia compartida, el respeto por el entorno y la convivencia entre artistas, público y territorio. Un espacio donde conviven distintas generaciones, lenguajes y formas de entender la música, con especial atención a artistas que mantienen viva la conexión entre la música popular y la creación contemporánea.

La programación arrancará el jueves 30 de julio con una jornada marcada por la raíz y la emoción. Sobre el escenario estarán Lole Montoya, icono de la música popular española y una de las voces más influyentes de las últimas décadas, y Carmen Avilés, artista fundamental para entender algunas de las transformaciones más interesantes que ha vivido el flamenco en los últimos años. Su trabajo como bailaora y creadora ha contribuido a abrir nuevos caminos para el baile contemporáneo, tendiendo puentes entre tradición, investigación y experimentación escénica.

El viernes 31 de julio será el turno de Papá Levante, grupo que forma parte de la memoria musical de varias generaciones y que regresa a los escenarios convertido en uno de los reencuentros más celebrados de los últimos años. Completarán la noche Delasrosas y Esteban Bove, dos artistas que exploran nuevos caminos desde la música popular y la creación contemporánea a través de lenguajes propios y personales.

El sábado 1 de agosto llegará una de las jornadas más intensas de esta edición con Parquesvr, una de las bandas más estimulantes del panorama nacional actual, y VVV [Trippin'you], referente de las nuevas corrientes electrónicas y postpunk estatales. La jornada se completará con Los Dominguito, Mondongo Boy y Rafffaella Cydé, nombres vinculados a algunas de las escenas más inquietas y emergentes del momento.

El cierre tendrá lugar el domingo 2 de agosto con El Mató a un Policía Motorizado, una de las bandas más influyentes del rock iberoamericano de las últimas décadas. Junto a ellos estarán Cristina Len y Retro Cassetta, proyecto que conecta sonidos electrónicos contemporáneos con influencias mediterráneas y transfronterizas, poniendo el broche final a esta séptima edición.

Compromiso con la sostenibilidad

Además de la programación artística, Alhautor mantiene su compromiso con la sostenibilidad. De la mano de OMAWA Huella Ecológica, el festival volverá a medir y compensar su huella de carbono, incorporando criterios ambientales en todas las fases de producción y reforzando un modelo cultural responsable y adaptado a los retos actuales.

El festival también continuará desarrollando medidas de accesibilidad y espacios seguros, entendiendo la cultura como un lugar de encuentro abierto, diverso e inclusivo.

Organizado y promovido por Oh, Salvaje en colaboración con el Área de Actividades de la Finca El Portón y el Área de Conciertos y Festivales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Alhautor se ha consolidado como una cita imprescindible para quienes buscan disfrutar de la música en directo en un entorno cercano, sostenible y a escala humana.

Noticias relacionadas

Alhautor 2026 cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Cruzcampo, AIE, Fundación SGAE y OMAWA Huella Ecológica.