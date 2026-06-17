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'Dancin' Queer': La Térmica se convierte en la enciclopedia bailable de la música LGTBIQA+

Estupenda Márquez y Antonio Rodríguez Molina conducen un proyecto que une relato, performance y baile para reivindicar el papel de la música como espacio de expresión, resistencia y construcción de comunidad.

Fachada de La Térmica

Fachada de La Térmica / La Térmica

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La Opinión

Málaga

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, acoge el viernes 19 de junio, a partir de las 19.30 horas, Dancin’ Queer, una propuesta que combina divulgación, espectáculo y música para recorrer la historia de la cultura musical LGTBIQA+ desde una perspectiva cultural, social y política. La cita se celebrará íntegramente al aire libre en el Patio del Tiempo del citado espacio, con entrada libre hasta completar aforo.

Impulsado por Estupenda Márquez y Antonio Rodríguez Molina (awerpower), el proyecto propone un formato híbrido que une relato, performance y pista de baile para reivindicar el papel de la música como espacio de expresión, resistencia y construcción de comunidad.

Antonio Rodríguez Molina

Antonio Rodríguez Molina / La Térmica

A lo largo de la noche, Dancin’ Queer recorrerá canciones, artistas y movimientos que han acompañado la evolución de las realidades LGTBIQA+, desde los primeros códigos ocultos en la música popular del siglo XX hasta las escenas club y underground contemporáneas. Un viaje que atraviesa la revolución disco, la expansión de los derechos LGTBIQA+, el impacto de la crisis del VIH/sida y las nuevas formas de activismo cultural surgidas en el entorno digital.

Más allá de la retrospectiva histórica, el proyecto se incorpora a la programación de La Térmica como un espacio de encuentro abierto, participativo e intergeneracional que combina conocimiento, experiencia cultural y ocio. El formato incorpora música en directo, sesiones de DJ, intervenciones artísticas y espacios de encuentro vinculados a la cultura LGTBIQA+.

PeruvianCoya

PeruvianCoya / La Térmica

¿Cuál es la programación?

Así, la programación comenzará con una bienvenida, a cargo de PeruvianCoya y CHICO y el set de _restinga, el alter ego de Herminia Loh Moreno, la hispano-marroquí que acaba de debutar como actirz en el filme 'Iván & Hadoum'. A las 21.00 horas turno de Estupenda Márquez y awerpower para recorrer la historia de la música LGTBIQA+ en un "espectáculo didáctico, escénico y revisionista que recorre la historia de la música queer a través de distintos bloques narrativos, desde los primeros códigos ocultos hasta la cultura club contemporánea". La noche terminará, a partir de las 22.30 horas, con una sesión final a cargo de Oro Jondo, productor y artista digital que reinterpreta la cultura club del Levante dosmilero desde una mirada futurista y radical.

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Además, durante toda la jornada el Patio del Tiempo contará con barras, foodtrucks y distintos stands culturales e informativos, reforzando el carácter abierto, participativo y comunitario del encuentro.

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