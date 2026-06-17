Nueva polémica
Denunciado el cantante Morad por maltratar al cliente de un aparcamiento en Barcelona
Los Mossos también lo acusan de no querer identificarse y de falta de respeto a la autoridad
Germán González
Nuevo incidente protagonizado por el cantante Morad. Los Mossos d'Esquadra lo han denunciado tras intervenir en una pelea en un aparcamiento de Barcelona en la que, presuntamente, el rapero agredió a un cliente. Por eso, está denunciado por un delito de maltrato.
Además, los agentes también lo han denunciado administrativamente por no querer identificarse y por falta de respeto a los policías que intervinieron en esta pelea. Según han explicado varias fuentes, Morad iba con otras personas cuando tuvo una trifulca en un aparcamiento de la ciudad y se enfrentó a otro grupo. Un hombre denunció que el cantante lo había agredido y por eso lo acusan de maltrato.
Una patrulla se personó en el lugar del incidente y presuntamente el rapero se habría negado primero a identificarse y después faltó el respeto a los agentes. Por eso le interpusieron una denuncia administrativa que podría ser castigada con una multa.
Morad siempre ha estado envuelto en polémica fuera de los escenarios. La última fue a finales de abril una patrulla de paisano de los Mossos lo paró en la avenida de Cataluña de L'Hospitalet de Llobregat y como constaba una orden de alejamiento de la zona por un enfrentamiento que tuvo con su padrastro lo detuvieron por un delito de quebrantamiento de condena.
Sin embargo, una vez en la comisaría de L’Hospitalet de Llobregat el letrado del cantante señaló que la causa contra el padrastro estaba archivada y por eso la orden de alejamiento de la zona no existía. Por eso quedó libre.
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