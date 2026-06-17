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El Museo Carmen Thyssen ofrece visitas gratuitas a su yacimiento arqueológico para colectivos de Málaga

La actividad, patrocinada por La Opinión de Málaga, permitirá conocer los restos de una domus romana y otros vestigios conservados bajo el edificio

Primera de las visitas al subsuelo del Museo Thyssen patrocinada por La Opinión de Málaga.

Primera de las visitas al subsuelo del Museo Thyssen patrocinada por La Opinión de Málaga. / L. O.

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La Opinión

El Museo Carmen Thyssen Málaga abrirá de nuevo su yacimiento arqueológico a las asociaciones, colectivos y grupos de participación de los distintos distritos de la ciudad con una programación de visitas guiadas gratuitas diseñada especialmente para ellos.

La iniciativa, que este año cuenta con el patrocinio de La Opinión de Málaga como empresa mecenas del Museo, permitirá a los participantes descubrir un espacio patrimonial singular situado en el subsuelo del edificio, donde se conservan vestigios que ayudan a reconstruir parte de la historia de Málaga desde sus orígenes.

El recorrido se centra en un recinto de unos 700 metros cuadrados, en el que se pueden contemplar los restos de una antigua factoría dedicada a la manufactura de salazones, varias dependencias de una domus romana, un ninfeo monumental con pinturas figurativas únicas en la provincia de Málaga, así como parte del trazado viario antiguo de esta zona de la ciudad.

Además, el yacimiento conserva diversos objetos vinculados a la vida cotidiana de quienes habitaron este enclave, ocupado de forma ininterrumpida desde época romana, antes del siglo I d.C., hasta el periodo bizantino, a comienzos del siglo VII.

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Las visitas se celebrarán entre el 2 de junio y el 3 de julio, de martes a sábado, con un pase diario a las 10.00 horas. Cada grupo podrá estar formado por un máximo de 16 personas.

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