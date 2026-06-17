Cultura
Picasso pone una pica en Texas
La Fundación Picasso, la Cámara de Comercio Texas-Europa y la Cámara de Comercio de Round Rock firman un acuerdo de colaboración para acoger la Casa Natal Picasso Málaga-Texas, una iniciativa cultural internacional diseñada para establecer una conexión directa entre Texas y Málaga
Ya hace más de una década, concretamente en el año 2012, la Fundación Picasso-Casa Natal expuso sus fondos de temática taurina en St Augustine, la ciudad más antigua de Estados Unidos, con motivo de la celebración del 450 aniversario de su fundación. Fue el primer paso de una estrategia de expansión por el país norteamericano que ahora parece consolidar un proyecto de lo más ambicioso. El pasado mes de marzo, durante el SXSW 2026, uno de los encuentros más importantes del mundo en innovación, tecnología e industrias creativas, se firmó un protocolo de intenciones para acoger la Casa Natal Picasso Málaga-Texas, una iniciativa cultural internacional diseñada para establecer una conexión directa entre Texas y la ciudad que alumbró al genio.
“Al conectar el legado artístico de Picasso con el ecosistema de innovación de Texas, estamos creando una plataforma donde convergen la cultura, la tecnología, el emprendimiento y la educación. A través de esta colaboración esperamos inspirar a nuevas generaciones de innovadores, artistas y emprendedores, al tiempo que fortalecemos el puente entre Europa y Estados Unidos", aseguró durante la firma del acuerdo Eduardo Galindo, director ejecutivo de la Fundación de la Cámara de Comercio Texas-Europa.
La iniciativa se enmarca en Malaga House, una plataforma creada para conectar a líderes de los sectores tecnológico, cultural, empresarial e institucional entre el sur de Europa y Estados Unidos. “La iniciativa Casa Natal Picasso Málaga–Texas demuestra cómo el legado de un artista universal como Picasso puede inspirar nuevas conversaciones entre creatividad, innovación y colaboración global", señaló entonces Francisco Guitard, responsable del proyecto.
¿Qué supondrá el acuerdo?
Según el acuerdo suscrito, Casa Natal Picasso Málaga–Texas se integrará en el ecosistema más amplio de Malaga House, entorno en el que "el legado artístico de Picasso servirá como catalizador para nuevas colaboraciones internacionales que vinculen la economía creativa con sectores tecnológicos emergentes". Así, supondrá "una plataforma internacional que integra exposiciones, iniciativas educativas, foros profesionales y programas de innovación centrados en la creatividad y las industrias culturales". "La iniciativa también refuerza la relación histórica entre Texas y España, abriendo una nueva etapa de cooperación en la que la cultura actúa como catalizador para el intercambio de conocimiento, la innovación y el desarrollo económico", añade el acuerdo.
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