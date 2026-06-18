El Ateneo distingue a los malagueños que se esfuerzan por hacer una ciudad mejor

La Sala Fundación Unicaja María Cristina acogió la ceremonia de entrega de las Medallas del Ateneo de Málaga 2025, el reconocimiento de la institución cívica a la tarea desarrollada por malagueños en sus campos de trabajo, como la ciencia, la docencia y la cultura. Los galardonados de esta convocatoria son la soprano Berna Perles, el oncólogo Emilio Alba, la periodista Inmaculada Jabato, la Asociación INCIDE y el escritor, editor y diseñador Juan Ceyles. Con estos galardones el Ateneo hace «un reconocimiento público a aquellas personas e instituciones que con su trabajo, esfuerzo, solidaridad y espíritu crítico hacen de esta ciudad un lugar mejor, y llevan su nombre por el mundo», en palabras de la institución cívica.

La soprano malagueña Berna Perles es hoy una de las voces más reconocidas del panorama lírico nacional e internacional, consolidada en los principales escenarios españoles y europeos. Entre sus éxitos más recientes destacan su aclamada interpretación de ‘Yerma’ en la Ópera de Tenerife, así como sus actuaciones en ‘Norma’ en el Teatro Campoamor de Oviedo, el Teatro Verdi de Pisa y el Teatro de la Maestranza de Sevilla, o ‘Manon Lescaut’ en Baluarte, el Teatro Cervantes de Málaga y el Saaremaa Opera Festival de Estonia.

Emilio Alba

Por su parte, Emilio Alba es una de las voces más reconocidas de la medicina en nuestro país. Llegó en 1987 al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria como único oncólogo del centro. Tras casi cuatro décadas de trayectoria profesional, ha dejado recientemente la jefatura del Servicio de Oncología Médica, convertido hoy en un referente nacional con más de veinte especialistas y protagonista de algunos de los avances científicos más importantes en la lucha contra el cáncer. Durante más de treinta años ha liderado el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, transformando la atención oncológica en Andalucía desde una visión marcada por la excelencia médica, la investigación y la cercanía humana. Es director del Grupo de Investigación Clínica y Traslacional en Cáncer de IBIMA y del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES-UMA), además de coordinador del área de Oncohematología y Enfermedades Raras en IBIMA. Actualmente ocupa la dirección científica del Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC), fundación especializada en investigación oncológica traslacional.

Licenciada en Historia Contemporánea y en Arte Dramático, Inmaculada Jabato ha desarrollado durante más de tres décadas una destacada trayectoria profesional en prensa, radio y televisión, especialmente en Radio Nacional de España y Canal Sur. En Canal Sur Televisión dirigió y presentó el programa 'Somos Más', distinguido en varias ocasiones como referente de programación feminista y actualmente integrado en el archivo del Instituto Andaluz de la Mujer. A su labor periodística suma una intensa actividad docente y divulgativa, impartiendo conferencias y talleres relacionados con cuestiones de género.

INCIDE y Juan Ceyles

De otro lado, otro de los distinguidos, La Asociación INCIDE —Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación— desarrolla desde hace 35 años una intensa labor educativa y social basada en la defensa de valores como la tolerancia, la democracia, la solidaridad y la igualdad de oportunidades.

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Escritor, poeta, diseñador, editor, creador gráfico y activista cultural, Juan Ceyles ha participado a lo largo de su fructífera trayectoria en innumerables iniciativas culturales impulsadas desde Málaga y su provincia. su figura representa una de las trayectorias más singulares y heterodoxas de la creación contemporánea malagueña.