Disney+ prepara en Marbella ‘Operación Baby’, una serie sobre el secuestro de Mélodie Nakachian

Disney+ llevará a la ficción uno de los secuestros más mediáticos de la historia reciente de España. Según ha podido saber 'Yotele', la plataforma prepara ‘Operación Baby’, una serie centrada en el caso de Mélodie Nakachian que estará dirigida por Javier Ruiz Caldera. La plataforma todavía no ha anunciado oficialmente el proyecto, pero lleva tiempo cocinándose, y tras pasar unos meses grabándose en Madrid, ahora el equipo se ha trasladado a la ciudad de Marbella para continuar con el rodaje.

El proyecto estará producido por Películas Pendelton, compañía fundada en 1992 por Javier Fesser y Luis Manso. La productora ha estado detrás de títulos como ‘Campeones’, ‘Camino’, ‘El milagro de P. Tinto’ e ‘Historias lamentables’.

Javier Ruiz Caldera, responsable de películas como ‘Spanish Movie’, ‘Tres bodas de más’, ‘Anacleto: agente secreto’ y ‘Superlópez’, se pondrá al frente de esta nueva producción. También tiene experiencia en televisión tras dirigir episodios de 'El Ministerio del Tiempo', 'Mira lo que has hecho' y 'El otro lado', estas dos últimas de la mano de Berto Romero.

El reparto cuenta, según ha podido saber el citado medio, con Víctor Duplá y Bartholomew Boutellis. Este último es un intérprete de nacionalidad francesa, por lo que podría encarnar a alguno de los responsables del secuestro, aunque el papel concreto que asumirá todavía no está confirmado.

Una historia que conmocionó a un país

Mélodie Nakachian tenía cinco años cuando fue secuestrada el 9 de noviembre de 1987 mientras se dirigía al colegio junto a su hermano. La niña permaneció retenida durante once días hasta que fue localizada y liberada por el GEO en un apartamento de Torreguadiaro, en Cádiz. El caso conmocionó al país y acabó con numerosos implicados condenados, gran parte de ellos de nacionalidad francesa.

La nostalgia ochentera: el filón

'Operación Baby' continúa ahondando en dos de los filones catódicos recientes de nuestro país: los sucesos más mediáticos de la reciente historia popular española y la atracción kitsch y criminal de los años dorados (precisamente los de aquella década) de la Costa del Sol. Recordemos que, recientemente, se estrenó con notable éxito 'Por cien millones' (Movistar+), la serie sobre otro popular secuestro ochentero, el del futbolista Quini; también en la memoria de las retinas de los espectadores de ficción española están todavía productos como 'La canción' (sobre la aventura eurovisiva de Massiel, también en Movistar+), el éxito y la caída de Tamara/Yurena ('Superstar', Netflix) o el 23-F ('Anatomía de un instante', en Movistar+).

¿Qué tendrá Marbella?

Y ya en el subgénero de las series de televisión sobre la Marbella oculta, hay numerosos ejemplos recientes: 'La unidad', 'Marbella: Expediente Judicial', 'Los Farad' (las tres, sobre las mafias en la Costa del Sol) o 'Eva & Nicole' (a partir de las peripecias de la entrepreneur de la noche Olivia Valere).