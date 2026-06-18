El Reggaeton Beach Festival cancela sus ediciones de 2026 y deja en el aire su continuidad

El Reggaeton Beach Festival ha cancelado todas sus ediciones (Tenerife, Barcelona, Alicante, Santander, Mallorca, Madrid y Nigrán) para este verano, según ha informado 'El Mundo' y ha confirmado este diario. A pocas semanas de que el certamen inicie su 'tour veraniego', la organización, detalla el citado medio, anunció ayer a sus proveedores que no podría llevar a cabo los festivales de este año. El macrofestival, uno de los más grandes dedicados al género, cuenta con distintas sedes y aglutina numeroso público en España.

La decisión se ha tomado "tras analizar la situación global del proyecto y constatar que la estructura operativa y financiera de la compañía ya no permite afrontar con las garantías necesarias la organización y desarrollo de una gira de estas dimensiones", según ha expresado el festival en un comunicado. "Tras revisar la situación actual de la sociedad gestora, la nueva administración ha constatado la existencia de circunstancias económicas, financieras y operativas que afectan de forma significativa a la viabilidad del proyecto", añaden desde el festival.

En Barcelona, en la que tenía que ser su octava edición, estaban previstas las actuaciones de artistas como Anuel AA y Ñengo Flow. Poco más se sabía a pesar del poco tiempo que faltaba para su celebración, prevista para el 27 y 28 de junio en la capital catalana, algo que ya hacía presagiar que las aguas no venían precisamente calmadas. Esta mañana la venta de entradas ya había sido cancelada. Se espera que en las próximas horas los organizadores expliquen el procedimiento para la devolución del importe de los billetes ya adquiridos.

La pasada edición del Reggaeton Beach Festival en Barcelona sumó unas 50.000 personas durante sus dos jornadas, celebradas en el recinto de la Fira Gran Via, en L’Hospitalet. La cita veraniega ha tenido que cambiar su sede catalana varias veces en los últimos años. Desde que tuviera que mudarse lejos del Fòrum, el festival celebró una edición en el circuito de Montmeló (2024) y, de ahí, saltó en 2025 a la Fira de Gran Via.

El pasado mes de febrero el Reggaeton Beach Festival anunció la incorporación de tres socios internacionales y una nueva estructura interna en la empresa. Entonces, la organización informó que el fondo de inversión Cerruti Capital 1881, con sede en Dubái, así como dos actores españoles, el conglomerado Vanquish Sports & Media Group y la plataforma cultural G13 Group, se convierten en “socios estratégicos” en una “nueva fase de crecimiento global”.

"A pesar de la gran acogida de esta edición y de la confianza depositada en el proyecto, la situación actual hace imposible seguir adelante con la gira 2026", explican desde el festival. "La organización es plenamente consciente de la decepción y las consecuencias que esta noticia tendrá para asistentes, artistas, instituciones, patrocinadores, proveedores y colaboradores que habían depositado su confianza en la edición de 2026".

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Durante los últimos ocho años, Reggaeton Beach Festival experimentó un crecimiento extraordinario que lo convirtió en una de las principales plataformas de música urbana y entretenimiento de Europa, reuniendo a cientos de miles de asistentes y acogiendo a algunos de los artistas más destacados de la escena internacional.