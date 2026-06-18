La Térmica inaugura 'Tangere', una exposición de Nacho Martín Silva sobre arte, tacto e inclusión

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, ha inaugurado este jueves 'Tangere', la nueva exposición individual del artista madrileño Nacho Martín Silva, una de las grandes apuestas expositivas del centro para este año. La muestra, comisariada por Juan Francisco Rueda y desarrollada en colaboración con la Delegación de la ONCE en Málaga, podrá visitarse hasta el próximo 20 de septiembre en la Sala 014 Vélez-Málaga.

La presentación ha contado con la participación del vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega; el propio artista Nacho Martín Silva; el comisario de la exposición, Juan Francisco Rueda; y, en representación de la ONCE, Leonor Basallote, vicepresidenta del Consejo Territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla. La entidad forma parte esencial de este proyecto que, como el resto de propuestas expositivas de La Térmica, es de producción propia.

Una exposición sobre nuevas formas de percibir el mundo

Durante la inauguración, Ortega ha destacado: "Proyectos como 'Tangere' nos recuerdan que existen muchas formas de percibir y comprender el mundo. Es un orgullo contar con propuestas como esta, que nos acercan a realidades diversas que debemos tener muy presentes y que reflejan el espíritu con el que trabajamos desde la Diputación de Málaga y La Térmica".

Por su parte, Basallote ha afirmado que "el acceso a la cultura es importante para formar parte de la vida normalizada", así como ha expresado su gratitud por formar parte de este proyecto para que sea más accesible.

La ONCE, parte esencial del proyecto de La Térmica

Silva ha agradecido a los afiliados a la ONCE su participación en este proyecto "que era extraño para todos y que eso forma parte del lenguaje artístico: estar en zonas desconocidas, que plantean preguntas y nos hacen entender el mundo de otra forma".

El comisario de la exposición ha hablado de que los afiliados "han marcado el ritmo del proyecto, han sido nuestros guías" y ha agradecido la generosidad de Nacho, el diálogo y el aprendizaje por ambas partes.

Personas invidentes como colaboradoras del proceso creativo

Tal y como ha explicado Rueda, la exposición incorpora la participación activa de personas invidentes que, lejos de desempeñar un papel testimonial, se convierten en colaboradoras del proceso creativo. A partir de descripciones de fotografías y del contacto con las pinturas realizadas por el artista, desarrollan sus propias interpretaciones plásticas de las imágenes, generando nuevas capas de significado y estableciendo un diálogo inédito entre visión, tacto y memoria.

La exposición reúne varias de las monumentales composiciones pictóricas conocidas como 'Fragmentados', una de las señas de identidad del artista. En estas obras, la imagen se descompone en decenas de fragmentos que adoptan distintos lenguajes pictóricos y diferentes grados de abstracción, generando múltiples lecturas de una misma realidad.

Obras, vídeos y audios del proceso de creación

Junto a ellas, podrán verse las piezas realizadas por los colaboradores invidentes, así como piezas de vídeo y de audio a partir de la documentación del proceso de trabajo desarrollado durante los últimos meses.

La inspiración de la experiencia en el Sunderland Museum

El proyecto toma como punto de partida unas fotografías realizadas en 1913 en el Sunderland Museum del Reino Unido durante unas pioneras sesiones de inclusión en las que personas invidentes exploraban táctilmente los objetos de la colección. Aquellas experiencias fueron recogidas por el museógrafo John Alfred Charlton Deas, quien escribió una frase que acabaría dando sentido a esta exposición, traducida al español: "Para ellos, sus dedos son ojos".

Cuando Silva descubrió aquellas imágenes encontró en ellas una síntesis de muchas de las cuestiones que atraviesan su trabajo artístico: la interpretación, la traducción de la realidad y los mecanismos a través de los cuales construimos conocimiento.

Una reflexión colectiva sobre percepción y representación

A partir de ese hallazgo, La Térmica impulsó junto al artista y la ONCE un proyecto de creación que traslada aquellas experiencias al presente y las convierte en una reflexión colectiva sobre la percepción y la representación.

El resultado es una muestra que cuestiona cómo se construyen las imágenes y cómo intervienen en ellas los distintos mediadores que las interpretan, traducen o explican. Un planteamiento que atraviesa toda la obra de Martín Silva y que encuentra en 'Tangere' una de sus formulaciones más complejas y ambiciosas.

Interacción táctil y nuevas formas de acceso al arte

En este contexto, la muestra incorpora también la posibilidad de interacción táctil en determinadas piezas y materiales del proyecto, permitiendo que las personas invidentes puedan aproximarse a las obras a través del tacto, en coherencia con la propia investigación que articula la exposición sobre las distintas formas de percepción y conocimiento.

'Tangere' plantea una reflexión profunda sobre quién construye el significado de las imágenes y cómo toda representación implica necesariamente un proceso de interpretación. La colaboración con personas invidentes convierte el proyecto en una experiencia artística y humana que cuestiona las formas habituales de percepción y abre nuevas vías de lectura de la obra contemporánea.

Horarios de visita de 'Tangere' en La Térmica

La inauguración abierta al público tendrá lugar este jueves a las 20.00 horas y podrá visitarse hasta el 20 de septiembre de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas, y sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

Para La Térmica, la accesibilidad y la inclusión forman parte de los principios que han definido el proyecto desde sus orígenes. En este sentido, 'Tangere' representa una de las propuestas que mejor encarnan esa vocación de generar espacios culturales abiertos a la diversidad y capaces de fomentar nuevas formas de participación y diálogo.

Una propuesta para ampliar la experiencia cultural

La muestra nace precisamente del deseo de ampliar las experiencias de acceso al arte y convertirlas en una oportunidad de aprendizaje compartido para todos los públicos.