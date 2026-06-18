'The Triky', la banda de mayores de Guaro que toca clásicos del pop y rock español

Clásicos del pop y 'rock' español, con referencias como Triana y Héroes del Silencio, y géneros como el pasodoble conforman el repertorio de 'The Triky', la banda de residentes de un centro de mayores de Guaro que ayuda al envejecimiento activo.

Carlos Urbaneja, Sergio González y Antonio Ayllón son los tres integrantes del conjunto, que tenían inquietudes musicales y decidieron empezar a tocar juntos de manera espontánea en el centro DomusVi Sierra de las Nieves, donde nació esta banda, que convierte la música en punto de encuentro.

Una banda nacida en el centro DomusVi Sierra de las Nieves

Aunque los tres tienen menos de 60 años, ingresaron en el centro con autorización de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los supuestos excepcionales previstos para determinadas situaciones, según han informado a EFE desde la residencia, e impulsaron esta iniciativa a partir de una afición compartida.

El grupo impulsa la convivencia y el envejecimiento activo a través de la música y se adapta a los gustos de un público diverso con la variedad de sus canciones, además de haber comenzado a crear sus propias canciones, como la balada 'Cómplices en la tarde'.

Lo que comenzó como una forma de compartir su afición ha evolucionado hasta convertirse en una banda consolidada en el centro.

Hacer lo que gusta y compartirlo

"Para nosotros es una forma de seguir haciendo lo que nos gusta y de compartirlo con los demás", según ha explicado Urbaneja, uno de estos mayores roqueros.

La música es mucho más que una actividad en la residencia, es un espacio de encuentro con mayores del centro, expresión y vida compartida y favorece la participación.

Ensayan tres o cuatro veces por semana en el gimnasio del centro, donde, además de preparar su repertorio, generan un ambiente abierto al que acuden otras personas del centro como público y hacen de cada sesión un pequeño evento colectivo.

"Empezaron a tocar por iniciativa propia y, poco a poco, se ha convertido en algo que moviliza a todo el centro. Hay personas que esperan los ensayos como un momento especial del día", ha señalado la directora de recinto, Rocío Narváez.

Envejecimiento activo

Han logrado reunir en torno a la música a buena parte de los mayores a los que cuida el centro con una propuesta enmarcada en el modelo de Atención Centrado en la Persona que tiene la empresa de la residencia, impulsado a través del proyecto Humaniza para el envejecimiento activo y el desarrollo de entornos donde las personas puedan seguir participando, compartiendo y manteniendo aficiones.

A través de este proyecto, la compañía impulsa iniciativas que ponen el foco en la historia de vida, los intereses y capacidades de cada persona, favoreciendo espacios reales de convivencia y bienestar en el día a día.

"La música tiene una capacidad única para conectar a las personas con su identidad y con los demás. En nuestros centros, buscamos precisamente eso: que cada persona pueda seguir desarrollando lo que le define, también a través de sus aficiones", han destacado desde el centro.

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Iniciativas como ésta reflejan la importancia de mantener las aficiones durante la vida y de generar espacios de convivencia en centros residenciales, han resaltado.