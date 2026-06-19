La calle Alcazabilla acoge la 47 edición del Festival Flamenco 'Ciudad de Málaga'

La calle Alcazabilla volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios culturales del verano en Málaga. La edición número 47 del Festival Flamenco 'Ciudad de Málaga' se celebrará los días 26 y 27 de junio con una programación gratuita al aire libre que reunirá a reconocidos artistas del género, con una presencia destacada de talento malagueño.

La cita comenzará cada noche a las 21.30 horas y mantendrá el formato de entrada libre hasta completar aforo, una de las señas de identidad de este festival organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, y la Diputación Provincial de Málaga.

Dos noches de flamenco gratis en Alcazabilla

El festival tiene como objetivo poner en valor el talento local y promocionar la creación artística malagueña dentro de una programación abierta al público. Su ubicación, en plena calle Alcazabilla, refuerza el carácter especial de una cita que cada año acerca el flamenco a vecinos y visitantes en uno de los entornos más emblemáticos de la ciudad.

La programación de esta edición ha sido presentada por la concejala de Fiestas, Teresa Porras, junto al director de Cultura de la Diputación de Málaga, Antonio Roche, y las artistas Isabel Guerrero y La Lupi.

Artistas del Festival Flamenco 'Ciudad de Málaga' 2026

El elenco de este año estará compuesto por Regina, María Távora, Bonela, Jesús Méndez, Perrate, Caracolillo de Cádiz, Isabel Guerrero y La Lupi. La propuesta combina nombres vinculados a la escena malagueña con artistas de referencia del flamenco actual.

La 47 edición del Festival Flamenco 'Ciudad de Málaga' se celebrará, por tanto, el miércoles 26 y el jueves 27 de junio, a partir de las 21.30 horas, en la calle Alcazabilla. Las actuaciones serán gratuitas y el acceso será libre hasta completar aforo.