El Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga analizará las alternativas de selección para cubrir la gerencia de la OFM

El Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, que está formado por el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, analizará las alternativas de selección para cubrir la gerencia de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

Este proceso se ha iniciado tras quedar desierto el concurso convocado a finales de 2025, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

El Consejo de Administración del Consorcio se reunirá el lunes, 22 de junio y, entre otros asuntos, también se dará el visto bueno a la aprobación de la programación de la próxima temporada de la formación musical.

Anteriormente, el puesto de Gerencia de la Orquesta Ciudad de Málaga era de libre designación y el contrato tenía una duración de dos años desde su firma, con posibilidad de ser prorrogado por un periodo de un año previo acuerdo expreso.