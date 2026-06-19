Soleá Morente, protagonista del Brisa Festival de Málaga: «Llevar el apellido Morente fue y sigue siendo un arma de doble filo»

Hablemos del formato de sus conciertos de esta gira.

Me acompañará a la guitarra eléctrica y flamenca y a los coros Gonzalo Navarro, que es un musicazo onubense increíble que también toca con mi hermana Estrella. Últimamente es mi mano derecha, llevo girando con él tres años. Luego llevaré, al set de electrónica, a Javi Martín, líder del grupo The Low Flying Panic Attack. ‘Sirio B’ es muy electrónico y tenía que llevar un elemento para disparar bases y mezclar la voz con los efectos. Entre los tres haremos un recorrido por los diferentes proyectos.

Entonces, ¿el repertorio no se va a limitar a su último disco?

Sobre todo me centraré en 'Sirio B', pero, además, interpretaré temas de otros discos como 'Baila conmigo' y alguna canción de 'Mar en calma'. También caerá alguna rumba.

Ha bautizado su último proyecto con el nombre de una estrella, Sirio B, no sé si con el propósito de establecer una conexión con el álbum 'Omega', que su padre, Enrique Morente, lanzó hace tres décadas.

Todo lo que hago está conectado de alguna manera con el amor y la admiración que siento por mi padre. Es una constante que siempre estará, pero, concretamente, 'Sirio B' tiene muchas lecturas que podrían conectarlo con Enrique Morente. Una de las canciones de este álbum, 'Mercurio y seda', es un homenaje directo a 'Omega', porque estamos cantando el poema de Lorca que lleva ese título y, además, hemos cogido la voz de mi padre que pertenece a ese trabajo.

¿Qué ha significado para usted poder unir su voz a la de su padre en una canción?

Ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en la carrera. Tenía algunas grabaciones con mi padre, pero no he podido disfrutar de lo que es la carrera en solitario con él y tenía esa espinita clavada. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, que ya que están utilicémolas también a favor y no solo en contra del desarrollo humano, ha sido posible esta colaboración con Enrique Morente. Estoy feliz y la verdad es que me hace mucha ilusión ver cómo gente de todas las edades responde cada vez que llega el momento en el concierto de lanzar su voz y que nos acompañe. Es muy emocionante, me llena de orgullo, de inspiración, de motivación y de ganas de seguir adelante.

Mi máxima siempre ha sido dirigirme a la figura de mi padre desde el respeto y con todo el amor del mundo

¿Qué cree que pensaría su padre al escuchar cómo ha hecho suyo Omega introduciendo esa mezcla de techno y house?

Me lo pregunto mucho. Parece que le estoy viendo con esa risilla pícara que de vez en cuando le salía cuando uno se salía un poco de la norma y se atrevía a hacer cosas especiales. Espero que allá donde esté, le esté gustando. Era un hombre muy avanzado, muy moderno, muy revolucionario, que no se asustaría para nada de lo que hemos hecho Guille [Milkyway ] y yo. Al revés, creo que le gustaría, porque él estaba bastante a la última en todo lo que fuese hermanar el flamenco con otras maneras de hacer música y de expresarse, siempre que se hiciese desde el respeto y desde el amor. Esa ha sido mi máxima siempre, dirigirme a la figura de mi padre desde el respeto y con todo el amor del mundo.

Usted, en especial, comparte con su padre la filosofía de experimentar mezclando el flamenco con otros estilos.

Sí. Es un método de trabajo basado en la experimentación, partiendo de nuestra base, lo que es nuestra genética, nuestra cultura y nuestra educación, que es el flamenco. Hablo en plural porque lo comparto con mis hermanos. Aunque yo he sido la que más ha tirado por esta vía de la experimentación, es algo que nos han inculcado desde que éramos pequeños. He heredado esa visión que Enrique Morente tenía de investigar, de trabajar en el laboratorio, como él decía, con el toque, con la palma, con los ritmos y con los cantes y llevarlos a otros ambientes, a otras atmósferas y ver qué resultado se producía. Eso me fascina y me posibilita el hecho de dedicarme a la música, porque, a lo mejor, como cantaora tradicional sería otra artista diferente.

En 'Sirio B' hay rumba, cumbia, dancehall, electrónica y pop con su raíz flamenca. ¿Hay algún estilo musical que le infunda tanto respeto que no se atreva con él?

Por ejemplo, la música clásica. Estudio lírica con mi profesora de voz, Marina Ferrer, que es una gran cantante de jazz. Podría ser soprano y me interesa muchísimo, pero todavía no me he atrevido a hacer algo con ello. Me gusta trabajar con la voz como un elemento que está vivo y que tiene la capacidad de adaptarse y de transformarse según cómo la coloques y según vayas utilizando los resonadores. Me parece fascinante como la voz puede cambiar según el género y estoy trabajando en ello.

Hemos citado varias veces a su padre, pero quería preguntarle cómo han influido en su vida y en su arte tanto Enrique Morente como su madre, Aurora Carbonell.

Por separado son dos seres excepcionales, extraordinarios, con una sensibilidad exquisita y cuando se juntaron hicieron un equipo precioso tanto en la vida, creando una familia, como en el plano artístico, porque se retroalimentaban mucho. Mi padre contaba con mi madre para casi todo, necesitaba su punto de vista. Componían juntos, estaban muy unidos y eso lo compartían también con mis hermanos y conmigo. A día de hoy mi madre está presente en todos los discos que hacemos. A veces nos regaña, le tememos un poco, es como todas las madres, muy protectora, pero su criterio para nosotros es fundamental.

Aunque, a todas luces, pertenecer a un clan flamenco tan importante como los Morente ha sido un acicate artístico, ¿en algún momento también ha podido suponer un peso?

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Sí, claro, en algún momento, al principio, sobre todo, daba bastante miedo. Pertenecer a este clan siempre lo he visto como un favor del universo, como algo a lo que tengo que estar agradecida porque si yo no tuviese este apellido ilustre, a lo mejor, no hubiese tenido un altavoz para ser escuchada. Pero, por otra parte, sí que es verdad que mis inicios, especialmente, fueron bastante cañeros porque la comparación era inmediata y las expectativas también, cosa que entiendo. Por tanto, sí fue un arma de doble filo y lo sigue siendo, lo que pasa es que una va adquiriendo oficio y vida y lo va colocando en su sitio. Me gustaría que la sociedad funcionase de otra manera. Yo no tengo niños todavía, pero si algún día los tengo, a ellos y a mis sobrinos les trataría de quitar todo este tipo de prejuicios y les animaría a que sean ellos mismos. Es una pena que muchos artistas se queden por el camino por miedo a este tipo de observaciones y comparaciones.