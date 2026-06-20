Aitana invita a Málaga a entrar en su cuarto azul: la 'Superestrella' levanta al Marenostrum

Son las 21.45 y la emoción se respira en Fuengirola. Unos primeros acordes bastan para desatar los gritos en Marenostrum. Estamos a 20 de junio, pero Aitana nos hace viajar hacia un '6 de febrero' que resuena en cada voz del público, que ha abarrotado el recinto del festival en otro 'sold out' de la temporada.

"Maldito, me olvidaste, de primero". La rabia con la que la artista catalana interpreta este verso contagia a sus fans, quienes la corean con ímpetu, en una primera canción que les hace saltar y cantar sin reparar en reservar energía para un concierto que promete.

El escenario es el hogar de Aitana. Y así lo muestra en un decorado que recrea su cuarto azul de la infancia, donde la intimidad se mezcla con la dulzura y el descaro de una artista que revela todas sus facetas a sus fans. Se divierte charlando con su público leyendo pancartas, e incluso hace un guiño a Málaga cuando una fan le da una foto de Aitana vestida de espetera.

Aitana no tiene miedo a mostrar quién es, y sus letras lo confirman. Desde un 'Duele un montón despedirse de ti', donde el dolor atraviesa su voz, hasta 'Cuando hables con el', pasando por muchas otras. Del desamor, la sensibilidad y las baladas, salta a su etapa 'alpha', con canciones en las que fusiona el pop con la electrónica, como 'AQYNE' y 'Los Ángeles'. Baile, gritos y euforia: el Marenostrum consigue vibrar al ritmo de su música mientras la artista se muestra empoderada y seductora.

Aitana llega a Marenostrum Fuengirola con su gira 'Cuarto Azul' / Marenostrum Fuengirola

Uno de los momentos más esperados es el baile de 'miamor', que recibió numerosas criticas y ahora es su coreografía más celebrada. "Dilo, reina", se escucha a una fan que ha pasado del llanto al desenfreno en cuestión de minutos. Porque todas las caras de Aitanas salen a la luz y sus fans se dejan contagiar por ellas. Le da tiempo incluso a reflexionar y reivindicar "la importancia de la tristeza para saber cuando estás feliz"

"Y lo cerca que estás, y lo lejos que estamos". Con este verso de 'Desde que ya no hablamos' se describe la metáfora de Aitana y su público durante el concierto, quienes contemplan desde la distancia a la artista, pero la cercanía que les regala les hace sentir que están a milímetros. De hecho, aprovecha este momento para bajar a saludar a su público, entre ellos, Diana, una chica cordobesa que padece una enfermedad rara que pidió a su vocalista favorita y con la que Aitana se hace una foto en pleno concierto.

Aitana posa junto a Diana, una chica cordobesa que padece una enfermedad rara, en el Marenostrum Fuengirola / L.O

Con la emoción y la euforia a flor de piel, la nostalgia se revela ante sus fans interpretando una de sus primeras canciones. 'Vas a quedarte' no solo se canta, también se siente, y la emoción de la catalana es la de su público, quienes iluminan Fuengirola dejando una de las escenas más emotivas del concierto.

Cuando llega 'Las Babys', la fiesta se monta sobre el escenario del Marenostrum. Fans y parte del equipo se unen a la artista para cantar y bailar la canción que samplea el mítico 'Saturday Night', de Whigfield, formando un flashmob multitudinario.

Aitana continúa el concierto con una explosión de emociones guiada por su característica voz y cuando las luces están a punto de apagarse, una estrella comienza a brillar. 'Superestrella' es una de sus canciones más virales y no hay quien no la haga suya en este último baile; un título que define a la perfección cómo se ha mostrado la artista, como una superestrella que a pesar de brillar en el cielo, consigue mantener los pies abajo... y que los de sus fans no paren de saltar.

Aitana llega a Marenostrum Fuengirola con su gira 'Cuarto Azul' / Marenostrum Fuengirola

Aitana abandona el escenario en el que ha dejado huella. Fuengirola ha vibrado con ella en un remolino azul de música, baile y una voz angelical que consigue mostrarse de una manera muy suya.

Tras las dos horas de concierto, Aitana, déjanos la cama del escenario para recuperarnos y esperar tu regreso.