La San Diego Comic-Con Málaga permitirá a los asistentes entrar con su propia comida y bebida

La primera edición de la San Diego Comic-Con Málaga se saldó con un rotundo éxito en cuanto a números, congregando a más de 120.000 personas y generando 50 millones de euros como impacto económico. Sin embargo, la cita inaugural, la primera expansión de la icónica convención estadounidense, tuvo mucho de agridulce por diversos factores: las kilométricas colas y, sobre todo, las restricciones al acceso con comida y agua. La organización ha decidido atajar al menos el segundo problema de raíz: ha anunciado que los asistentes podrán entrar en la Comic-Con con su propia comida y bebida.

Los fans de este tipo de convenciones son muy apasionados pero también, y en la misma medida, exigentes. Lo que sucedió la pasada temporada terminó casi empañando la pica en Flandes que se había puesto, hasta el punto de que se acabó hablando más del precio y calidad de la comida que se servía, previo pago, en los establecimientos de la cita que de la propia presencia del invitado estelar, Arnold Schwarzenegger. Y es que, según muchos asistentes, la escasez de puntos de agua y la prohibición de acceder con botellas o comida del exterior supuso una combinación que muchos califican de irresponsable, especialmente con el intenso calor que marcó, como no podía ser de otra manerea, aquel septiembre malagueño del 2025.

"Gran parte del trabajo que estamos haciendo para esta edición se basa en mejorar aspectos que no salieron como se esperaba o que no salieron bien directamente, para que logremos que la experiencia del asistente sea buena", aseguró recientemente Fernando Piquer, director de la Comic-Con malagueña. Y se ha puesto manos a la obra, desde luego, con 'guiños' al fan como el de la comida y la bebida y otros, como el goteo de anuncios de invitados (frente al anuncio en bloque a casi última hora del año pasado), también reclamado por los seguidores.

De momento, las medidas están siendo bien recibidas por la comunidad. Y será mejor que sea así, porque el notable incremento del precio de las entradas a partir de este año, de los 50 como promoción especial inaugural a los 84 euros de la próxima convocatoria, hará que muchos se lo piensen dos veces a la hora de pasar por taquilla.