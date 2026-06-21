Cirkorama encara su recta final en Málaga con teatro circo, conciertos y exposiciones esta semana

La agenda cultural de la Diputación de Málaga para la semana del 22 al 28 de junio estará marcada por la recta final de Cirkorama 2026, el festival de teatro circo de la institución provincial, que celebra su décima edición con espectáculos en Málaga capital y distintos municipios de la provincia. La programación se completa con conciertos, talleres, títeres, folclore, copla y varias exposiciones abiertas al público.

El programa incluye propuestas para todos los públicos, con especial presencia de espectáculos familiares, circo contemporáneo, clown, teatro físico y malabares. Buena parte de las actividades son de entrada libre hasta completar aforo, mientras que las invitaciones para los espectáculos de Cirkorama en el MVA estarán disponibles desde el 22 de junio, a partir de las 10.00 horas, en www.culturama.cliqueo.es.

Cirkorama 2026 llena de circo Málaga y la provincia

La programación de Cirkorama continuará el miércoles 24 de junio, a las 20.00 horas, en el MVA, con el espectáculo "Caída libre para personas con vértigo", del dúo Bragacadavra. La propuesta combina danza acrobática y teatro de clown a través de dos protagonistas que utilizan la teoría de la caída libre como punto de partida para adentrarse en su universo relacional. Está dirigida a todos los públicos.

El jueves 25 de junio, el festival llegará al Teatro Vicente Espinel de Ronda con "Nos vamos de gala", una cita de cabaret de circo concebida como una velada dinámica, cercana y llena de humor. La gala reúne números en los que se combinan destreza, belleza, equilibrio, juego y emoción. La entrada será libre hasta completar aforo. Este mismo espectáculo también podrá verse el sábado 27 de junio, a las 20.00 horas, en el MVA.

Espectáculos familiares en el MVA, Pizarra y Alhaurín el Grande

El jueves 25 de junio, a las 20.00 horas, el MVA acogerá también "Play Time", de la compañía Chisgarabís & Kanbahiota. Se trata de una propuesta divertida y libre, creada por Irene Poveda y pensada para el disfrute de toda la familia. El espectáculo viajará al día siguiente, viernes 26 de junio, a la Plaza de la Cultura de Pizarra, donde se representará a las 21.00 horas.

Otra de las citas destacadas de Cirkorama será "¡¡¡Cataplúm!!! (Vivir entre bombas)", de Ameba Teatre, una obra familiar dirigida por Ana González y protagonizada por el clown Lucho Murabito. Es un espectáculo de calle sin texto, para todos los públicos, que combina ternura, humor, tragedia, poesía, absurdo y esperanza. Podrá verse el viernes 26 de junio, a las 20.30 horas, en la Plaza de La Legión de Alhaurín el Grande, y el domingo 28 de junio en la Plaza de la Iglesia de Benaque, en Macharaviaya.

Malabares, diábolo y circo callejero en la provincia

La compañía Zirkozaurre presentará en el MVA "Ejes", un viaje al pasado con el diábolo como hilo conductor. La función será el viernes 26 de junio, a las 20.00 horas. Los malabaristas Gorka e Imanol construyen una propuesta poética en torno a la necesidad de girar para mantenerse estables, como los diábolos, en un homenaje al circo como uno de los ejes de sus vidas. El espectáculo también estará el 27 de junio en el Paseo Real de Antequera y el 28 de junio, a las 20.30 horas, en el Parque Cultural María Zambrano de Almáchar.

La compañía Labsurda llevará "Naufragio" a Cuevas Bajas y Istán. La obra, dirigida al público familiar, utiliza los malabares, el teatro físico y el humor absurdo para abordar la amistad a través de la alegoría de un naufragio. La propuesta se representará el 26 de junio en el recinto de la piscina municipal de Cuevas Bajas y el 28 de junio, a las 20.00 horas, en el Teatro Municipal de Istán.

Coín también se suma a la programación con "Carman", de Javier Ariza, que llegará el sábado 27 de junio, a las 21.30 horas, al Parque San Agustín. Es un espectáculo de circo callejero y urbano para toda la familia, protagonizado por un showman y un Seat 600, que recibió el premio a Mejor Espectáculo de Calle de Ciudad Rodrigo 2019 y el Premio Panorama Circada 2019 Nosolocirco y Puça Espectacles.

Música, títeres y talleres en la agenda cultural

Además de Cirkorama, la semana cultural de la Diputación incluye varias propuestas musicales y familiares. El domingo 28 de junio, a las 20.30 horas, la JOPMA y los pianistas ganadores de la Gocaa Artist Competition protagonizarán un intercambio musical y cultural entre Málaga y China en la Sala Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Música de Málaga. La entrada será libre hasta completar aforo.

Los títeres de Miguel Pino llegarán a Cómpeta con "Peneque cien por cien valiente". La función será el miércoles 24 de junio, a las 11.00 horas, en el salón de usos múltiples "La Fábrica", también con entrada libre hasta completar aforo.

Ese mismo miércoles, a las 11.30 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo acogerá una nueva sesión del taller familiar de viñetas, impartido por Omar Janaan. La actividad está orientada a jóvenes de entre 10 y 17 años interesados en el cómic, el humor gráfico, las viñetas y los procesos creativos.

Cirkorama / L.O.

Copla, verdiales y música de los 80 en los municipios

El sábado 27 de junio, a las 20.00 horas, el centro cultural Villa de Nerja recibirá el espectáculo "Miguel de los Reyes, memoria de un cancionero", un ciclo de copla que rinde homenaje al artista malagueño tras cumplirse 27 años de su fallecimiento. La entrada será libre hasta completar aforo.

También el sábado 27 de junio, la banda de versiones Radio 80 actuará en la Verbena de San Juan de Cuevas Bajas. El concierto tendrá lugar en el recinto de la piscina municipal a partir de las 23.00 horas.

El folclore malagueño tendrá presencia en el Festival Internacional de Folclore de Villanueva de Algaidas, con la actuación de la Panda Juvenil de la Joya. La cita será el sábado 27 de junio, a las 20.00 horas, en el Parque del Arenal.

La programación llegará igualmente a Sedella, donde Macarena Albarracín participará en las Fiestas de la Trilla con "Yo no soy esa", un taller musical que, a través de la copla, reflexiona sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia. La actuación será el domingo 28 de junio, a las 14.00 horas, en la Plaza de la Constitución.

Exposiciones abiertas en Málaga y Antequera

La exposición "Litoral cien años. Generación del 27-Generación Litoral" afronta sus últimos días y podrá visitarse hasta el 26 de junio. La muestra conmemora el centenario de una de las revistas de poesía, arte y pensamiento más influyentes de la lengua española. La entrada es libre hasta completar aforo y el horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 21.00 horas. Los festivos permanece cerrada.

El espacio expositivo de la Diputación Provincial de Málaga en Pacífico 54 acoge hasta el 10 de julio la muestra colectiva "En clave de luz", organizada por Aula 7. La exposición reúne 79 piezas realizadas por fotógrafos miembros de la asociación, con la música y el baile como eje temático común. La entrada es libre y puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas. Festivos cerrado.

En Antequera, el MAD, situado en calle Diego Ponce, 12, mantiene abierta la exposición "Realismo mágico", de la artista Maribel Alonso. La muestra reúne cerca de 80 cuadros de distintas etapas pictóricas y propone un recorrido por su trayectoria a través de colores vivos y geometrías anímicas. Podrá visitarse hasta el 20 de septiembre, de lunes a sábado, de 10.00 a 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Una semana cultural con actividades gratuitas en Málaga

La agenda de la Diputación de Málaga para la última semana de junio refuerza la programación cultural en la capital y en numerosos municipios de la provincia. El cierre de Cirkorama 2026 concentra buena parte de las propuestas, con espectáculos de circo, clown, malabares y teatro físico pensados para públicos diversos.

A ello se suman conciertos, talleres, títeres, verdiales, copla y exposiciones, configurando una oferta cultural con un marcado carácter territorial y de servicio público, especialmente útil para quienes buscan planes gratuitos en Málaga y la provincia entre el 22 y el 28 de junio.